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"بلدية الأفلاج" تباشر المواقع المتضررة من جراء السيول وتعيد فتح الطرقات

سخَّرت إمكانياتها واتخذت الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات

استنفرت بلدية الأفلاج جهودها، وباشرت العديد من المواقع المتضررة في عدد من المراكز من جراء السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية.

وقامت البلدية بتهيئة العديد من المواقع بالمحافظة والمراكز التي تقع داخل نطاق عمل البلدية، إضافة إلى معالجة الطرق المتضررة، وإعادة فتحها، ومتابعة درء مخاطر السيول، والعمل على معالجة الأضرار التي خلفتها السيول الجارفة.

وكانت بلدية الأفلاج، بإشراف ومتابعة ميدانية من رئيس البلدية رشيد آل عمار، قد قامت على مدار الـ ٢٤ ساعة خلال الأيام الماضية بتسخير إمكانياتها المادية والبشرية كافة، وعمل جميع الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات، والوقوف على مواقع تجمعات الأمطار بالطرقات، والعمل فورًا على شفطها، وتسهيل الحركة المرورية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية الأفلاج" تباشر المواقع المتضررة من جراء السيول وتعيد فتح الطرقات
سبق

استنفرت بلدية الأفلاج جهودها، وباشرت العديد من المواقع المتضررة في عدد من المراكز من جراء السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية.

وقامت البلدية بتهيئة العديد من المواقع بالمحافظة والمراكز التي تقع داخل نطاق عمل البلدية، إضافة إلى معالجة الطرق المتضررة، وإعادة فتحها، ومتابعة درء مخاطر السيول، والعمل على معالجة الأضرار التي خلفتها السيول الجارفة.

وكانت بلدية الأفلاج، بإشراف ومتابعة ميدانية من رئيس البلدية رشيد آل عمار، قد قامت على مدار الـ ٢٤ ساعة خلال الأيام الماضية بتسخير إمكانياتها المادية والبشرية كافة، وعمل جميع الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات، والوقوف على مواقع تجمعات الأمطار بالطرقات، والعمل فورًا على شفطها، وتسهيل الحركة المرورية.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
09:56 PM

"بلدية الأفلاج" تباشر المواقع المتضررة من جراء السيول وتعيد فتح الطرقات

سخَّرت إمكانياتها واتخذت الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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2,530

استنفرت بلدية الأفلاج جهودها، وباشرت العديد من المواقع المتضررة في عدد من المراكز من جراء السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية.

وقامت البلدية بتهيئة العديد من المواقع بالمحافظة والمراكز التي تقع داخل نطاق عمل البلدية، إضافة إلى معالجة الطرق المتضررة، وإعادة فتحها، ومتابعة درء مخاطر السيول، والعمل على معالجة الأضرار التي خلفتها السيول الجارفة.

وكانت بلدية الأفلاج، بإشراف ومتابعة ميدانية من رئيس البلدية رشيد آل عمار، قد قامت على مدار الـ ٢٤ ساعة خلال الأيام الماضية بتسخير إمكانياتها المادية والبشرية كافة، وعمل جميع الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات، والوقوف على مواقع تجمعات الأمطار بالطرقات، والعمل فورًا على شفطها، وتسهيل الحركة المرورية.

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