"إنستجرام" تزيل أيقونة "حساسة" من واجهتها الرئيسية

لنشر مقاطع الفيديو على الواجهة التي يشاهدها المستخدم

أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية، أنها قررت أن تزيل أيقونة وصفتها بـ"الحساسة" من على منصة التواصل الاجتماعي المصور الخاصة بها "إنستجرام".

ونقل موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص عن المتحدث باسم "فيسبوك" قوله: إن الشركة قررت أن تزيل أيقونة "IGTV" لنشر مقاطع الفيديو من على الواجهة الرئيسية التي يشاهدها المستخدم.

وأرجع المسؤول هذا القرار، لعدم استخدام عدد كبير من الأشخاص تلك الأيقونة؛ لحساسيتها الكبيرة؛ حيث إنها تعمل على نشر مقاطع الفيديو مباشرة على إنستجرام من البث المباشر.

وأوضح المتحدث باسم فيسبوك قائلًا: "يفضل عدد كبير من المستخدمين، بث مقاطع الفيديو بعد تنقيحها ومراجعتها، والقليل فقط من يريد أن تظهر مقاطعه على البث المباشر لكل الناس؛ لأن ما قد يظهر في تلك المقاطع قد يكون حساسًا ومؤثرًا بالسلب عليهم".

وكانت "إنستجرام" قد طرحت -في وقت سابق- تحديثًا يتيح خاصية تبادل الرسائل المباشرة عبر نسخة الويب؛ وذلك بعد أن أجرت اختبارًا للخاصية ذاتها في فبراير من العام الماضي.

ومن المنتظر أن يكون صندوق تبادل المحادثات على نسخة "إنستجرام ويب" مشابهًا تمامًا لذلك الموجود في التطبيق من حيث حرية الدردشة الزوجية أو الجماعية، ومشاركة الصور واستقبال الإشعارات، كما هو الحال في تطبيق الهاتف الذكي. فيما قالت المنصة إنها تخطط لتوفير الميزة لحلقة أوسع من المستخدمين في وقت قريب.