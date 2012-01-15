نجح درّاج "غازغاز" البريطاني سام ساندرلاند من إحراز لقبه الثاني لفئة الدراجات في رالي داكار السعودية 2022، وذلك بعد نهاية المرحلة الأخيرة التي أقيمت اليوم الجمعة من بيشة مروراً بتربة وأبو راكة وغزايل وقيا والطائف إلى جدة. ودخل سندرلاند المرحلة متقدماً في الترتيب العام بفارق أكثر من 6 دقائق عن أقرب منافسيه درّاج هوندا التشيلي بابلو كوانتينلا، والذي قدم أفضل أداء له في هذه المرحلة لمواصلة الضغط على البريطاني المتصدر، إلا أن سندرلاند تثبث بالصدارة منهياً المرحلة بفارق 3 دقائق و25 ثانية عن بابلو المتصدر. ويُعد هذا اللقب هو الثاني لسندرلاند في رالي داكار بعد فوزه في نسخة عام 2017، وهو الأول له على الأراضي السعودية، منهياً بذلك سيطرة هوندا خلال النسختين الماضيتين لصالح "كيه تي إم"، وبنتيجة المرحلة الأخيرة، جاء درّاج هوندا التشيلي بابلو كوانتينلا في المركز الثاني للترتيب العام للفئة، بفارق 3 دقائق و27 ثانية فقط عن سندرلاند، وأكمل دراج "ريد بُل كيه تي إم" النمساوي ماتياس والكنر ترتيب منصة التتويج بحصوله على المركز الثالث بفارق 6 دقائق و47 ثانية عن المتصدر. وعلى مدار الرالي، كان درّاج ياماها الفرنسي أدريان فان بيفرين نداً قوياً ومنافساً على منصة التتويج حتى المرحلة الحادية عشر والتي تأخر فيها بأكثر من 21 دقيقة عن سندلاند، لينهي مغامرته في رالي داكار في المركز الرابع، وأكمل درّاج هوندا الإسباني خوان باريدا ترتيب الخمسة الأوائل للفئة.

"سندرلاند" بطلاً لرالي داكار للمرة الثانية في تاريخه وينهي سيطرة هوندا في العامين الماضيين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-14 نجح درّاج "غازغاز" البريطاني سام ساندرلاند من إحراز لقبه الثاني لفئة الدراجات في رالي داكار السعودية 2022، وذلك بعد نهاية المرحلة الأخيرة التي أقيمت اليوم الجمعة من بيشة مروراً بتربة وأبو راكة وغزايل وقيا والطائف إلى جدة.

ودخل سندرلاند المرحلة متقدماً في الترتيب العام بفارق أكثر من 6 دقائق عن أقرب منافسيه درّاج هوندا التشيلي بابلو كوانتينلا، والذي قدم أفضل أداء له في هذه المرحلة لمواصلة الضغط على البريطاني المتصدر، إلا أن سندرلاند تثبث بالصدارة منهياً المرحلة بفارق 3 دقائق و25 ثانية عن بابلو المتصدر.

ويُعد هذا اللقب هو الثاني لسندرلاند في رالي داكار بعد فوزه في نسخة عام 2017، وهو الأول له على الأراضي السعودية، منهياً بذلك سيطرة هوندا خلال النسختين الماضيتين لصالح "كيه تي إم"، وبنتيجة المرحلة الأخيرة، جاء درّاج هوندا التشيلي بابلو كوانتينلا في المركز الثاني للترتيب العام للفئة، بفارق 3 دقائق و27 ثانية فقط عن سندرلاند، وأكمل دراج "ريد بُل كيه تي إم" النمساوي ماتياس والكنر ترتيب منصة التتويج بحصوله على المركز الثالث بفارق 6 دقائق و47 ثانية عن المتصدر.

وعلى مدار الرالي، كان درّاج ياماها الفرنسي أدريان فان بيفرين نداً قوياً ومنافساً على منصة التتويج حتى المرحلة الحادية عشر والتي تأخر فيها بأكثر من 21 دقيقة عن سندلاند، لينهي مغامرته في رالي داكار في المركز الرابع، وأكمل درّاج هوندا الإسباني خوان باريدا ترتيب الخمسة الأوائل للفئة.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443 02:26 PM

اخر تعديل 15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443 05:29 AM

"سندرلاند" بطلاً لرالي داكار للمرة الثانية في تاريخه وينهي سيطرة هوندا في العامين الماضيين بفارق أكثر من 6 دقائق عن أقرب منافسيه





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نجح درّاج "غازغاز" البريطاني سام ساندرلاند من إحراز لقبه الثاني لفئة الدراجات في رالي داكار السعودية 2022، وذلك بعد نهاية المرحلة الأخيرة التي أقيمت اليوم الجمعة من بيشة مروراً بتربة وأبو راكة وغزايل وقيا والطائف إلى جدة.

ودخل سندرلاند المرحلة متقدماً في الترتيب العام بفارق أكثر من 6 دقائق عن أقرب منافسيه درّاج هوندا التشيلي بابلو كوانتينلا، والذي قدم أفضل أداء له في هذه المرحلة لمواصلة الضغط على البريطاني المتصدر، إلا أن سندرلاند تثبث بالصدارة منهياً المرحلة بفارق 3 دقائق و25 ثانية عن بابلو المتصدر.

ويُعد هذا اللقب هو الثاني لسندرلاند في رالي داكار بعد فوزه في نسخة عام 2017، وهو الأول له على الأراضي السعودية، منهياً بذلك سيطرة هوندا خلال النسختين الماضيتين لصالح "كيه تي إم"، وبنتيجة المرحلة الأخيرة، جاء درّاج هوندا التشيلي بابلو كوانتينلا في المركز الثاني للترتيب العام للفئة، بفارق 3 دقائق و27 ثانية فقط عن سندرلاند، وأكمل دراج "ريد بُل كيه تي إم" النمساوي ماتياس والكنر ترتيب منصة التتويج بحصوله على المركز الثالث بفارق 6 دقائق و47 ثانية عن المتصدر.

وعلى مدار الرالي، كان درّاج ياماها الفرنسي أدريان فان بيفرين نداً قوياً ومنافساً على منصة التتويج حتى المرحلة الحادية عشر والتي تأخر فيها بأكثر من 21 دقيقة عن سندلاند، لينهي مغامرته في رالي داكار في المركز الرابع، وأكمل درّاج هوندا الإسباني خوان باريدا ترتيب الخمسة الأوائل للفئة.