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تشكيل لجنة هندسية متخصصة في أنظمة الغازات الطبية بمستشفى المدينة المنورة

تعليقًا على انخفاض الأكسجين.. وأكدت عدم وقوع وفيات خلال الحادث

‎أكدت صحة المدينة المنورة في بيان صحفي، أنه إلحاقاً لما تم إيضاحه مؤخراً حول انخفاض الأكسجين في مستشفى المدينة المنورة يوم الثلاثاء الماضي، فإن صحة المدينة المنورة تعيد التأكيد للجميع أن ما حدث عبارة عن خلل في لوحة توزيع الأكسجين بالمستشفى، وقد تم اكتشافه من خلال نظام الإنذار المبكر، وجرى على الفور مباشرة غرفة القيادة والتحكم لهذا الحدث وتنفيذ خطة الطوارئ داخل المستشفى بإعادة توزيع المرضى داخل الأقسام، وتوفير أسطوانات أكسجين وأجهزة تنفس صناعي متنقلة لكل مريض على حدة كإجراء احتياطي لضمان تقديم الاحتياج المطلوب له عند حدوث أي خلل، كما تم بعد ذلك نقل مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى كتدبير احترازي حسب خطة الطوارئ.

وأوضحت صحة المدينة أنه تم تشكيل لجنة هندسية وبمشاركة شركات متخصصة في أنظمة الغازات الطبية، حيث أجرت تقييماً كاملاً للمستشفى والأنظمة الموجودة، والتأكد من سلامة الأنظمة، كما تم تعميد شركة متخصصة في أنظمة الغازات الطبية لرفع قدرة شبكة الغازات في بعض الأقسام في المستشفى، إضافةً إلى ذلك فقد تم تكليف لجنة طبية لدراسة حالات المرضى، وقد أكدت في تقريرها عدم حدوث أي حالة وفاة جراء ما حدث مرتبطة بانخفاض الأكسجين.

وتؤكد صحة المدينة المنورة أنه جاري العمل على إعادة التنويم بالمستشفى بعد اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة، وتجربة جميع الأنظمة ومراجعة أدائها وبما يكفل صحة وسلامة المرضى وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

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تشكيل لجنة هندسية متخصصة في أنظمة الغازات الطبية بمستشفى المدينة المنورة
سبق

‎أكدت صحة المدينة المنورة في بيان صحفي، أنه إلحاقاً لما تم إيضاحه مؤخراً حول انخفاض الأكسجين في مستشفى المدينة المنورة يوم الثلاثاء الماضي، فإن صحة المدينة المنورة تعيد التأكيد للجميع أن ما حدث عبارة عن خلل في لوحة توزيع الأكسجين بالمستشفى، وقد تم اكتشافه من خلال نظام الإنذار المبكر، وجرى على الفور مباشرة غرفة القيادة والتحكم لهذا الحدث وتنفيذ خطة الطوارئ داخل المستشفى بإعادة توزيع المرضى داخل الأقسام، وتوفير أسطوانات أكسجين وأجهزة تنفس صناعي متنقلة لكل مريض على حدة كإجراء احتياطي لضمان تقديم الاحتياج المطلوب له عند حدوث أي خلل، كما تم بعد ذلك نقل مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى كتدبير احترازي حسب خطة الطوارئ.

وأوضحت صحة المدينة أنه تم تشكيل لجنة هندسية وبمشاركة شركات متخصصة في أنظمة الغازات الطبية، حيث أجرت تقييماً كاملاً للمستشفى والأنظمة الموجودة، والتأكد من سلامة الأنظمة، كما تم تعميد شركة متخصصة في أنظمة الغازات الطبية لرفع قدرة شبكة الغازات في بعض الأقسام في المستشفى، إضافةً إلى ذلك فقد تم تكليف لجنة طبية لدراسة حالات المرضى، وقد أكدت في تقريرها عدم حدوث أي حالة وفاة جراء ما حدث مرتبطة بانخفاض الأكسجين.

وتؤكد صحة المدينة المنورة أنه جاري العمل على إعادة التنويم بالمستشفى بعد اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة، وتجربة جميع الأنظمة ومراجعة أدائها وبما يكفل صحة وسلامة المرضى وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
04:59 PM

تشكيل لجنة هندسية متخصصة في أنظمة الغازات الطبية بمستشفى المدينة المنورة

تعليقًا على انخفاض الأكسجين.. وأكدت عدم وقوع وفيات خلال الحادث

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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1,819

‎أكدت صحة المدينة المنورة في بيان صحفي، أنه إلحاقاً لما تم إيضاحه مؤخراً حول انخفاض الأكسجين في مستشفى المدينة المنورة يوم الثلاثاء الماضي، فإن صحة المدينة المنورة تعيد التأكيد للجميع أن ما حدث عبارة عن خلل في لوحة توزيع الأكسجين بالمستشفى، وقد تم اكتشافه من خلال نظام الإنذار المبكر، وجرى على الفور مباشرة غرفة القيادة والتحكم لهذا الحدث وتنفيذ خطة الطوارئ داخل المستشفى بإعادة توزيع المرضى داخل الأقسام، وتوفير أسطوانات أكسجين وأجهزة تنفس صناعي متنقلة لكل مريض على حدة كإجراء احتياطي لضمان تقديم الاحتياج المطلوب له عند حدوث أي خلل، كما تم بعد ذلك نقل مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى كتدبير احترازي حسب خطة الطوارئ.

وأوضحت صحة المدينة أنه تم تشكيل لجنة هندسية وبمشاركة شركات متخصصة في أنظمة الغازات الطبية، حيث أجرت تقييماً كاملاً للمستشفى والأنظمة الموجودة، والتأكد من سلامة الأنظمة، كما تم تعميد شركة متخصصة في أنظمة الغازات الطبية لرفع قدرة شبكة الغازات في بعض الأقسام في المستشفى، إضافةً إلى ذلك فقد تم تكليف لجنة طبية لدراسة حالات المرضى، وقد أكدت في تقريرها عدم حدوث أي حالة وفاة جراء ما حدث مرتبطة بانخفاض الأكسجين.

وتؤكد صحة المدينة المنورة أنه جاري العمل على إعادة التنويم بالمستشفى بعد اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة، وتجربة جميع الأنظمة ومراجعة أدائها وبما يكفل صحة وسلامة المرضى وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

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