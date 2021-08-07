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البطل حامدي يحقق انجازاً سعودياً ويلعب على الذهب بعد قليل

نجح بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي في بلوغ المباراة النهائية في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه، عقب فوزه على اللاعب الياباني 'آراغا ريوراتو".

ويلعب حامدي على الذهب بعد قليل .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البطل حامدي يحقق انجازاً سعودياً ويلعب على الذهب بعد قليل
سبق

نجح بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي في بلوغ المباراة النهائية في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه، عقب فوزه على اللاعب الياباني 'آراغا ريوراتو".

ويلعب حامدي على الذهب بعد قليل .

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
02:47 PM

البطل حامدي يحقق انجازاً سعودياً ويلعب على الذهب بعد قليل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي في بلوغ المباراة النهائية في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه، عقب فوزه على اللاعب الياباني 'آراغا ريوراتو".

ويلعب حامدي على الذهب بعد قليل .

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