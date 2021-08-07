نجح بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي في بلوغ المباراة النهائية في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه، عقب فوزه على اللاعب الياباني 'آراغا ريوراتو".
ويلعب حامدي على الذهب بعد قليل .
البطل حامدي يحقق انجازاً سعودياً ويلعب على الذهب بعد قليل
نجح بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي في بلوغ المباراة النهائية في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه، عقب فوزه على اللاعب الياباني 'آراغا ريوراتو".
ويلعب حامدي على الذهب بعد قليل .
اعلان
البطل حامدي يحقق انجازاً سعودياً ويلعب على الذهب بعد قليلصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-07
نجح بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي في بلوغ المباراة النهائية في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه، عقب فوزه على اللاعب الياباني 'آراغا ريوراتو".
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
02:47 PM
البطل حامدي يحقق انجازاً سعودياً ويلعب على الذهب بعد قليل
نجح بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي في بلوغ المباراة النهائية في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه، عقب فوزه على اللاعب الياباني 'آراغا ريوراتو".
ويلعب حامدي على الذهب بعد قليل .
اعلان
201,250 سيارة ..
05 يوليو
9,476
38 مليار ..
23 يوليو
13,274
2.5 مليار ..
30 يناير
14,573
91 مليار ..
29 يناير
33,195