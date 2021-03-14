إخطار قبل الهبوط.. أزمة قلبية تنهي حياة سعودي على متن طائرة مصرية

من قائدة الرحلة القادمة من أسوان لبرج المراقبة بمطار القاهرة: حالة طارئة

تُوُفي مسافر سعودي على طائرة مصر للطيران، مساء أمس السبت، في رحلة من أسوان إلى القاهرة؛ متأثراً بإصابته بأزمة قلبية قبل الهبوط.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية، أن برج المراقبة في مطار القاهرة تلقى إخطاراً من قائدة الرحلة رقم 85 القادمة من أسوان عن حالة طارئة في الطائرة، وطلب ضرورة وجود الطبيب للكشف على الراكب السعودي.

وأشار التقرير إلى أن الراكب السعودي يبلغ من العمر 71 عاماً، وتوفي في الطائرة؛ بسبب أزمة قلبية.