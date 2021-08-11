مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11325 نقطة

بتداولات بلغت 7.9 مليارات ريال لأكثر من 200 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 25.23 نقطة ليقفل عند مستوى 11325.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 315 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات بدجت السعودية، وتنمية، ومعادن، وسدكو كابيتال ريت، ومهارة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تكافل الراجحي، ومكة، والأهلي للتكافل، والوطنية للتعليم، وبوبا العربية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.11% و 4.29%.



وكانت أسهم شركات الإنماء، وسابتكو، والأهلي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تنمية، والأهلي، والراجحي، ومهارة، وسابتكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.



وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضاً 185.51 نقطة ليقفل عند مستوى 24435.49 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 265 ألف سهم تقاسمتها 1383 صفقة.