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"الصحة": تسجيل 997 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1928 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال أسبوع.. ضبط 14627 مخالفاً لأنظمة الإقامة والإيقاع بـ 12 متورط في مساعدتهم

"الداخلية" تتوعّد مَن يسهّل دخولهم أو ينقلهم أو يأويهم بـ 15 عاماً سجناً وغرامة مليونية

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، خلال الأسبوع الأخير، عن ضبط (14627) مخالفاً؛ منهم (7953) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4732) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1942) مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي مَن تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (428) شخصاً؛ (40%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (86) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتمّ ضبط (12) متورّطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (99989) وافداً مخالفاً؛ منهم (88597) رجلاً، و(11392) امرأة.

وتمّت إحالة (87309) مخالفين إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2949) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8486) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوباتٍ تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالاتٍ مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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خلال أسبوع.. ضبط 14627 مخالفاً لأنظمة الإقامة والإيقاع بـ 12 متورط في مساعدتهم
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، خلال الأسبوع الأخير، عن ضبط (14627) مخالفاً؛ منهم (7953) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4732) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1942) مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي مَن تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (428) شخصاً؛ (40%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (86) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتمّ ضبط (12) متورّطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (99989) وافداً مخالفاً؛ منهم (88597) رجلاً، و(11392) امرأة.

وتمّت إحالة (87309) مخالفين إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2949) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8486) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوباتٍ تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالاتٍ مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
01:22 PM

خلال أسبوع.. ضبط 14627 مخالفاً لأنظمة الإقامة والإيقاع بـ 12 متورط في مساعدتهم

"الداخلية" تتوعّد مَن يسهّل دخولهم أو ينقلهم أو يأويهم بـ 15 عاماً سجناً وغرامة مليونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، خلال الأسبوع الأخير، عن ضبط (14627) مخالفاً؛ منهم (7953) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4732) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1942) مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي مَن تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (428) شخصاً؛ (40%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (86) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتمّ ضبط (12) متورّطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (99989) وافداً مخالفاً؛ منهم (88597) رجلاً، و(11392) امرأة.

وتمّت إحالة (87309) مخالفين إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2949) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8486) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوباتٍ تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالاتٍ مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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