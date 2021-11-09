كشفت الهيئة العامة للإحصاء أنه ووفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً بنسبة 6.8% في الربع الثالث 2021م مقارنة بالربع الثالث من عام 2020م؛ ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة قدرها 9% نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام ومعاودة المملكة رفع انتاجها في عام 2021، تليها الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2%، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً قدره 2.7%.

الإحصاء: نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.8% في الربع الثالث من العام الجاري صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-09 كشفت الهيئة العامة للإحصاء أنه ووفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً بنسبة 6.8% في الربع الثالث 2021م مقارنة بالربع الثالث من عام 2020م؛ ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة قدرها 9% نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام ومعاودة المملكة رفع انتاجها في عام 2021، تليها الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2%، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً قدره 2.7%.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443 09:37 AM

الإحصاء: نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.8% في الربع الثالث من العام الجاري قالت: ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 6.2% وارتفاع القطاع الحكومي بـ 2.7%





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كشفت الهيئة العامة للإحصاء أنه ووفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً بنسبة 6.8% في الربع الثالث 2021م مقارنة بالربع الثالث من عام 2020م؛ ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة قدرها 9% نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام ومعاودة المملكة رفع انتاجها في عام 2021، تليها الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2%، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً قدره 2.7%.