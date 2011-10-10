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بالفيديو.. "العرفج": ما يحدث في "الإسكان" نقلة نوعية على مستوى تملّك المنازل

طالَبَ بإغلاق ملف البند 105 من لائحة الوظائف التعليمية

أكد عامل المعرفة أن وزارة الإسكان أحدثت نقلةً نوعية على مستوى تملّك المنازل وخفض المنازل المستأجرة؛ متمنيًا -في الوقت نفس- من وزارة التعليم أن تغلق ملف البند 105 من لائحة الوظائف التعليمية.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة "أحمد العرفج" الأسبوعية -مساء كل أربعاء- ببرنامج "يا هلا بالعرفج"، على شاشة قناة "روتانا خليجية"، مع الزميل الإعلامي "مفرح الشقيقي".

بداية أشار "العرفج" إلى أن التصريحات الأخيرة لوزير التعليم، تُعتبر قوية ومهمة فيما يخص العملية التعليمية بالمملكة؛ متمنيًا -في الوقت نفسه- من وزير التعليم إغلاق ملف البند 105 من لائحة الوظائف التعليمية، والنظر إلى المعلمين بعين العطف والاستحقاق.

كما أوضح "العرفج" قائلًا: "وزارة الإسكان أحدثت نقلة نوعية على مستوى تملّك المنازل وخفض المنازل المستأجرة، ونرفع القبعة للوزارة على ما حققته من إنجازات فاقت كل التوقعات"؛ مقدمًا اعتذاره لوزير الإسكان الأستاذ "ماجد الحقيل".

فيما أشار "العرفج" إلى أن مدينة ينبع تُعتبر معهدًا للفنون؛ متمنيًا من هيئة الترفيه وضعها على خارطة الترفيه.

كما استعرض البرنامج مقطع فيديو للاعب نادي الاتحاد "محمد نور"، الذي ظهر ليؤكد أنه لم أتخذ قرار العودة للملاعب.

ياهلا بالعرفج وزارة الإسكان وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "العرفج": ما يحدث في "الإسكان" نقلة نوعية على مستوى تملّك المنازل
سبق

أكد عامل المعرفة أن وزارة الإسكان أحدثت نقلةً نوعية على مستوى تملّك المنازل وخفض المنازل المستأجرة؛ متمنيًا -في الوقت نفس- من وزارة التعليم أن تغلق ملف البند 105 من لائحة الوظائف التعليمية.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة "أحمد العرفج" الأسبوعية -مساء كل أربعاء- ببرنامج "يا هلا بالعرفج"، على شاشة قناة "روتانا خليجية"، مع الزميل الإعلامي "مفرح الشقيقي".

بداية أشار "العرفج" إلى أن التصريحات الأخيرة لوزير التعليم، تُعتبر قوية ومهمة فيما يخص العملية التعليمية بالمملكة؛ متمنيًا -في الوقت نفسه- من وزير التعليم إغلاق ملف البند 105 من لائحة الوظائف التعليمية، والنظر إلى المعلمين بعين العطف والاستحقاق.

كما أوضح "العرفج" قائلًا: "وزارة الإسكان أحدثت نقلة نوعية على مستوى تملّك المنازل وخفض المنازل المستأجرة، ونرفع القبعة للوزارة على ما حققته من إنجازات فاقت كل التوقعات"؛ مقدمًا اعتذاره لوزير الإسكان الأستاذ "ماجد الحقيل".

فيما أشار "العرفج" إلى أن مدينة ينبع تُعتبر معهدًا للفنون؛ متمنيًا من هيئة الترفيه وضعها على خارطة الترفيه.

كما استعرض البرنامج مقطع فيديو للاعب نادي الاتحاد "محمد نور"، الذي ظهر ليؤكد أنه لم أتخذ قرار العودة للملاعب.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
08:39 AM

بالفيديو.. "العرفج": ما يحدث في "الإسكان" نقلة نوعية على مستوى تملّك المنازل

طالَبَ بإغلاق ملف البند 105 من لائحة الوظائف التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عامل المعرفة أن وزارة الإسكان أحدثت نقلةً نوعية على مستوى تملّك المنازل وخفض المنازل المستأجرة؛ متمنيًا -في الوقت نفس- من وزارة التعليم أن تغلق ملف البند 105 من لائحة الوظائف التعليمية.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة "أحمد العرفج" الأسبوعية -مساء كل أربعاء- ببرنامج "يا هلا بالعرفج"، على شاشة قناة "روتانا خليجية"، مع الزميل الإعلامي "مفرح الشقيقي".

بداية أشار "العرفج" إلى أن التصريحات الأخيرة لوزير التعليم، تُعتبر قوية ومهمة فيما يخص العملية التعليمية بالمملكة؛ متمنيًا -في الوقت نفسه- من وزير التعليم إغلاق ملف البند 105 من لائحة الوظائف التعليمية، والنظر إلى المعلمين بعين العطف والاستحقاق.

كما أوضح "العرفج" قائلًا: "وزارة الإسكان أحدثت نقلة نوعية على مستوى تملّك المنازل وخفض المنازل المستأجرة، ونرفع القبعة للوزارة على ما حققته من إنجازات فاقت كل التوقعات"؛ مقدمًا اعتذاره لوزير الإسكان الأستاذ "ماجد الحقيل".

فيما أشار "العرفج" إلى أن مدينة ينبع تُعتبر معهدًا للفنون؛ متمنيًا من هيئة الترفيه وضعها على خارطة الترفيه.

كما استعرض البرنامج مقطع فيديو للاعب نادي الاتحاد "محمد نور"، الذي ظهر ليؤكد أنه لم أتخذ قرار العودة للملاعب.

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