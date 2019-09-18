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"تعليم الرياض" تعلن وفاة الطالبة في حادثة الدهس.. وتوضح: الحافلة المتسببة تابعة لـ"نقل خاص"

أوضح المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في منطقة الرياض الأستاذ علي بن محمد الغامدي أن الحافلة المتسببة في وفاة طالبة أمام منزل أسرتها بحي الشفا أمس (الثلاثاء) تابعة لنقل خاص، ولا تتبع لإدارة التعليم في الرياض.


وأضاف الغامدي في بيان صحفي: "الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتوفيت لاحقاً رحمها الله"، مقدماً تعازي منسوبي التعليم لذوي الطالبة، سائلاً الله لها الرحمة والمغفرة.


وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض أن الإدارة وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، والتي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.


وكانت "سبق" قد كشفت في تقرير سابق اليوم عن ضبط الجهات المعنية للسائق المتسبب في الحادثة فيما تبين بأن الطالبة تبلغ من العمر قرابة الأربعة عشر عاماً.

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"تعليم الرياض" تعلن وفاة الطالبة في حادثة الدهس.. وتوضح: الحافلة المتسببة تابعة لـ"نقل خاص"
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في منطقة الرياض الأستاذ علي بن محمد الغامدي أن الحافلة المتسببة في وفاة طالبة أمام منزل أسرتها بحي الشفا أمس (الثلاثاء) تابعة لنقل خاص، ولا تتبع لإدارة التعليم في الرياض.


وأضاف الغامدي في بيان صحفي: "الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتوفيت لاحقاً رحمها الله"، مقدماً تعازي منسوبي التعليم لذوي الطالبة، سائلاً الله لها الرحمة والمغفرة.


وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض أن الإدارة وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، والتي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.


وكانت "سبق" قد كشفت في تقرير سابق اليوم عن ضبط الجهات المعنية للسائق المتسبب في الحادثة فيما تبين بأن الطالبة تبلغ من العمر قرابة الأربعة عشر عاماً.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
11:18 PM
اخر تعديل
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
11:56 PM

"تعليم الرياض" تعلن وفاة الطالبة في حادثة الدهس.. وتوضح: الحافلة المتسببة تابعة لـ"نقل خاص"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
23
19,300

أوضح المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في منطقة الرياض الأستاذ علي بن محمد الغامدي أن الحافلة المتسببة في وفاة طالبة أمام منزل أسرتها بحي الشفا أمس (الثلاثاء) تابعة لنقل خاص، ولا تتبع لإدارة التعليم في الرياض.


وأضاف الغامدي في بيان صحفي: "الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتوفيت لاحقاً رحمها الله"، مقدماً تعازي منسوبي التعليم لذوي الطالبة، سائلاً الله لها الرحمة والمغفرة.


وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض أن الإدارة وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، والتي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.


وكانت "سبق" قد كشفت في تقرير سابق اليوم عن ضبط الجهات المعنية للسائق المتسبب في الحادثة فيما تبين بأن الطالبة تبلغ من العمر قرابة الأربعة عشر عاماً.

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