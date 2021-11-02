النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الملتقى السعودي العُماني يستكشف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية

بحث المميزات التنافسية التي تحظى بها المملكة كونها منصة رقمية ولوجستية عالمية

عقد اليوم في الرياض الملتقى التقني السعودي العُماني، لاستكشاف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية بين البلدين، في خطوة متقدمة لتعزيز التواصل بينهما، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، والمميزات التنافسية التي تحظى بها المملكة كونها منصة رقمية ولوجستية عالمية، ومحورًا لربط القارات الثلاث، إضافةً إلى الممكّنات المتوفرة بها في مجال البحث والتطوير والابتكار.

وتأتي الورشة التي رعتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وحضرها كل من وكيل الوزارة للتكنولوجيا المهندس نواف الحوشان، ووكيل الوزارة للتخطيط وتحقيق الرؤية الدكتور إبراهيم بابللي، ومن الجانب العُماني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور علي الشيذاني، بهدف ربط الشركات السعودية مع الجانب العُماني؛ لتسهيل الأعمال التوسعية الحالية للشركات، وعرض الفرص الاستثمارية لجذب الشركات العُمانية، وجعل الرياض مركزًا إقليميًا لها، وفتح قنوات فعّالة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.

يُشار إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذا التعاون إلى تحقيق استراتيجيتها الساعية إلى الاستفادة من قدرات المملكة الرقمية والبشرية في مجال التحول الرقمي والتقني، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشروعاتها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي يرسم خريطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الملتقى السعودي العُماني يستكشف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية
سبق

عقد اليوم في الرياض الملتقى التقني السعودي العُماني، لاستكشاف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية بين البلدين، في خطوة متقدمة لتعزيز التواصل بينهما، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، والمميزات التنافسية التي تحظى بها المملكة كونها منصة رقمية ولوجستية عالمية، ومحورًا لربط القارات الثلاث، إضافةً إلى الممكّنات المتوفرة بها في مجال البحث والتطوير والابتكار.

وتأتي الورشة التي رعتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وحضرها كل من وكيل الوزارة للتكنولوجيا المهندس نواف الحوشان، ووكيل الوزارة للتخطيط وتحقيق الرؤية الدكتور إبراهيم بابللي، ومن الجانب العُماني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور علي الشيذاني، بهدف ربط الشركات السعودية مع الجانب العُماني؛ لتسهيل الأعمال التوسعية الحالية للشركات، وعرض الفرص الاستثمارية لجذب الشركات العُمانية، وجعل الرياض مركزًا إقليميًا لها، وفتح قنوات فعّالة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.

يُشار إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذا التعاون إلى تحقيق استراتيجيتها الساعية إلى الاستفادة من قدرات المملكة الرقمية والبشرية في مجال التحول الرقمي والتقني، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشروعاتها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي يرسم خريطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
09:04 PM

الملتقى السعودي العُماني يستكشف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية

بحث المميزات التنافسية التي تحظى بها المملكة كونها منصة رقمية ولوجستية عالمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
144

عقد اليوم في الرياض الملتقى التقني السعودي العُماني، لاستكشاف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية بين البلدين، في خطوة متقدمة لتعزيز التواصل بينهما، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، والمميزات التنافسية التي تحظى بها المملكة كونها منصة رقمية ولوجستية عالمية، ومحورًا لربط القارات الثلاث، إضافةً إلى الممكّنات المتوفرة بها في مجال البحث والتطوير والابتكار.

وتأتي الورشة التي رعتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وحضرها كل من وكيل الوزارة للتكنولوجيا المهندس نواف الحوشان، ووكيل الوزارة للتخطيط وتحقيق الرؤية الدكتور إبراهيم بابللي، ومن الجانب العُماني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور علي الشيذاني، بهدف ربط الشركات السعودية مع الجانب العُماني؛ لتسهيل الأعمال التوسعية الحالية للشركات، وعرض الفرص الاستثمارية لجذب الشركات العُمانية، وجعل الرياض مركزًا إقليميًا لها، وفتح قنوات فعّالة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.

يُشار إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذا التعاون إلى تحقيق استراتيجيتها الساعية إلى الاستفادة من قدرات المملكة الرقمية والبشرية في مجال التحول الرقمي والتقني، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشروعاتها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي يرسم خريطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,992
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,922
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,065
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,144

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة