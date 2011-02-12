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"الأهلي" يعود بفوز ثمين من ميدان "الفتح"

رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع

نجح فريق الأهلي بالعودة إلى الديار بالنقاط الثلاث؛ وذلك إثر تغلُّبه خارج قواعده على مضيفه الفتح بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء لحساب منافسات الجولة الـ20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة بالمركز التاسع، فيما تجمَّد رصيد الفتح عند النقطة الـ18 بالمركز الرابع عشر.

ويدين الأهلي بالفضل إلى النجم البرازيلي كارلوس إدواردو صاحب الهدف الوحيد الذي سجله عند الدقيقة الـ(85) من عمر المباراة.

وأكمل فريق الفتح المباراة بـ9 لاعبين منذ الدقيقة الـ(71) بعد أن أشهر الحكم محمد الحربي البطاقة الحمراء في مناسبتَيْن، الأولى على عمار الدحيم بالدقيقة الـ(66)، والثانية على المحترف البيروفي كريستيان كويفا بعد خمس دقائق فقط.

الفتح الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأهلي" يعود بفوز ثمين من ميدان "الفتح"
سبق

نجح فريق الأهلي بالعودة إلى الديار بالنقاط الثلاث؛ وذلك إثر تغلُّبه خارج قواعده على مضيفه الفتح بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء لحساب منافسات الجولة الـ20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة بالمركز التاسع، فيما تجمَّد رصيد الفتح عند النقطة الـ18 بالمركز الرابع عشر.

ويدين الأهلي بالفضل إلى النجم البرازيلي كارلوس إدواردو صاحب الهدف الوحيد الذي سجله عند الدقيقة الـ(85) من عمر المباراة.

وأكمل فريق الفتح المباراة بـ9 لاعبين منذ الدقيقة الـ(71) بعد أن أشهر الحكم محمد الحربي البطاقة الحمراء في مناسبتَيْن، الأولى على عمار الدحيم بالدقيقة الـ(66)، والثانية على المحترف البيروفي كريستيان كويفا بعد خمس دقائق فقط.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
08:40 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
04:13 AM

"الأهلي" يعود بفوز ثمين من ميدان "الفتح"

رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
2,273

نجح فريق الأهلي بالعودة إلى الديار بالنقاط الثلاث؛ وذلك إثر تغلُّبه خارج قواعده على مضيفه الفتح بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء لحساب منافسات الجولة الـ20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة بالمركز التاسع، فيما تجمَّد رصيد الفتح عند النقطة الـ18 بالمركز الرابع عشر.

ويدين الأهلي بالفضل إلى النجم البرازيلي كارلوس إدواردو صاحب الهدف الوحيد الذي سجله عند الدقيقة الـ(85) من عمر المباراة.

وأكمل فريق الفتح المباراة بـ9 لاعبين منذ الدقيقة الـ(71) بعد أن أشهر الحكم محمد الحربي البطاقة الحمراء في مناسبتَيْن، الأولى على عمار الدحيم بالدقيقة الـ(66)، والثانية على المحترف البيروفي كريستيان كويفا بعد خمس دقائق فقط.

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