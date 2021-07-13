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"الصحة": تسجيل 1295 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 946 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1295 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 946 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، تسجيل 1295 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 503734 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 946 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 484883 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8006 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10845 والحالات الحرجة 1426 حالة.

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"الصحة": تسجيل 1295 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 946 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، تسجيل 1295 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 503734 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 946 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 484883 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8006 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10845 والحالات الحرجة 1426 حالة.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
03:38 PM

"الصحة": تسجيل 1295 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 946 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
6,284

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، تسجيل 1295 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 503734 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 946 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 484883 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8006 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10845 والحالات الحرجة 1426 حالة.

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