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قادمًا من النصر .. آل عباس يوقع في كشوفات أبها

أعلن نادي أبها، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم صالح آل عباس قادمًا من النصر على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وسبق للاعب أن لعب لنادي نجران بجانب تجربته مع نادي النصر.

وأعرب آل عباس عن سعادته بالانضمام إلى أبها للمشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قادمًا من النصر .. آل عباس يوقع في كشوفات أبها
سبق

أعلن نادي أبها، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم صالح آل عباس قادمًا من النصر على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وسبق للاعب أن لعب لنادي نجران بجانب تجربته مع نادي النصر.

وأعرب آل عباس عن سعادته بالانضمام إلى أبها للمشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
10:34 PM

قادمًا من النصر .. آل عباس يوقع في كشوفات أبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أعلن نادي أبها، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم صالح آل عباس قادمًا من النصر على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وسبق للاعب أن لعب لنادي نجران بجانب تجربته مع نادي النصر.

وأعرب آل عباس عن سعادته بالانضمام إلى أبها للمشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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