"تعليم الرياض" تدعو منسوباتها للترشح لجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي

سيرعى حفلها في دورتها الثالثة خادم الحرمين الشريفين

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض منسوباتها إلى الترشح لجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي، في دورتها الثالثة، والتي يرعى حفل الجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفل الجائزة، دليل حرصه واهتمامه ودعمه للأنشطة والبرامج والمسابقات التي تسهم في إعداد شباب الوطن وبناته وتسليحهم بالعلم والمعرفة في جميع المجالات.

وأوضح "الوهيبي" أن الترشّح لجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي، في دورتها الثالثة، سيكون من خلال المشاركة بموضوعات عن فئة "الدراسات النظرية والأعمال التطبيقية" في "مجال الأدب، وموضوعه: الرواية"، و"مجال العلوم الصحية، وموضوعه: أبحاث الأمراض المعدية من الوقاية للعلاج"، و"مجال العلوم الطبيعية، وموضوعه: إسهامات المرأة العلمية في مجال الدراسات البيئية"، و"مجال الأعمال الفنية، وموضوعه: توظيف الفن في خدمة قضايا المجتمع"، و"مجال المشاريع الاقتصادية، وموضوعه: مشاريع اقتصادية ناشئة"، و"مجال الأعمال الاجتماعية، وموضوعه: مبادرات خدمة المجتمع في القرى والهجر والمحافظات".

وأهاب المدير العام للتعليم في منطقة الرياض بمنسوبات التعليم ممن تنطبق عليهن شروط المسابقة بالترشح، من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة، علما بأن آخر موعد لقبول الترشيحات الأحد 18/ 6/ 1442هـ، الموافق 31/ 1/ 2021، راجياً لهن التوفيق والسداد.