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"الفضلي" يترأس اجتماع مجلس إدارة "الري"

المجلس يطلّع على التقرير الدوري للمؤسسة

ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المؤسسة العامة للري المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للري في جلسته التاسعة، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.

واستعرض رئيس المؤسسة أمين المجلس الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع المجلس على التقرير الدوري لأعمال المؤسسة.

وفي نهاية الجلسة، أعرب أعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين، على ما يلقاه القطاع الزراعي والمائي من دعم واهتمام لتعزيز مقومات التنمية الزراعية والمائية واستدامتها في مختلف مناطق المملكة.

وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفضلي" يترأس اجتماع مجلس إدارة "الري"
سبق

ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المؤسسة العامة للري المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للري في جلسته التاسعة، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.

واستعرض رئيس المؤسسة أمين المجلس الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع المجلس على التقرير الدوري لأعمال المؤسسة.

وفي نهاية الجلسة، أعرب أعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين، على ما يلقاه القطاع الزراعي والمائي من دعم واهتمام لتعزيز مقومات التنمية الزراعية والمائية واستدامتها في مختلف مناطق المملكة.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
02:21 PM

"الفضلي" يترأس اجتماع مجلس إدارة "الري"

المجلس يطلّع على التقرير الدوري للمؤسسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المؤسسة العامة للري المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للري في جلسته التاسعة، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.

واستعرض رئيس المؤسسة أمين المجلس الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع المجلس على التقرير الدوري لأعمال المؤسسة.

وفي نهاية الجلسة، أعرب أعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين، على ما يلقاه القطاع الزراعي والمائي من دعم واهتمام لتعزيز مقومات التنمية الزراعية والمائية واستدامتها في مختلف مناطق المملكة.

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