النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرار منتظر ضد الحوثيين.. أعمال الدورة غير العادية للجامعة العربية تنطلق

طلب إماراتي وحضور سعودي ورئاسة كويتية و"الأحداث الإرهابية" عنوان

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبدالرحمن البكر؛ وذلك بناءً على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة موضوع "الأحداث الإرهابية التي تعرّضت لها دولة الإمارات من جرّاء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية منشآت مدنية في إمارة أبو ظبي".

شارك في الاجتماع وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، فيما رأس وفد المملكة في الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة.

ومن المقرر أن يصدر عن الدورة غير العادية قرارٌ يعبّر عن الموقف السياسي العربي الرافض لهذه الهجمات الإرهابية، والتضامن مع دولة الإمارات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قرار منتظر ضد الحوثيين.. أعمال الدورة غير العادية للجامعة العربية تنطلق
سبق

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبدالرحمن البكر؛ وذلك بناءً على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة موضوع "الأحداث الإرهابية التي تعرّضت لها دولة الإمارات من جرّاء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية منشآت مدنية في إمارة أبو ظبي".

شارك في الاجتماع وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، فيما رأس وفد المملكة في الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة.

ومن المقرر أن يصدر عن الدورة غير العادية قرارٌ يعبّر عن الموقف السياسي العربي الرافض لهذه الهجمات الإرهابية، والتضامن مع دولة الإمارات.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
01:45 PM

قرار منتظر ضد الحوثيين.. أعمال الدورة غير العادية للجامعة العربية تنطلق

طلب إماراتي وحضور سعودي ورئاسة كويتية و"الأحداث الإرهابية" عنوان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,064

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبدالرحمن البكر؛ وذلك بناءً على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة موضوع "الأحداث الإرهابية التي تعرّضت لها دولة الإمارات من جرّاء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية منشآت مدنية في إمارة أبو ظبي".

شارك في الاجتماع وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، فيما رأس وفد المملكة في الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة.

ومن المقرر أن يصدر عن الدورة غير العادية قرارٌ يعبّر عن الموقف السياسي العربي الرافض لهذه الهجمات الإرهابية، والتضامن مع دولة الإمارات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,837
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,648
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,742

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة