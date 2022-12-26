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"محمد بن عبدالعزيز" يطمئن على المصابين من جراء سقوط مقذوف عسكري معاد بصامطة

نقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد وتمنياتهم بالشفاء العاجل

اطمأن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أمس، على حالة المصابين، البالغ عددهم 7 أشخاص من جراء سقوط مقذوف عسكري معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الحدود اليمنية تجاه محافظة صامطة بمنطقة جازان، نتج عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم، وإصابة ٧ أشخاص إضافة إلى آثار مادية بمحلين تجاريين و"١٢" سيارة كانت بالموقع.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - وسمو أمير منطقةً جازان وتمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل.

وسأل سموه الله تعالى خلال زيارته لهم في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، أن يمن عليهم بتمام الصحة والعافية، وأن يحفظ وطننا العزيز من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

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"محمد بن عبدالعزيز" يطمئن على المصابين من جراء سقوط مقذوف عسكري معاد بصامطة
سبق

اطمأن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أمس، على حالة المصابين، البالغ عددهم 7 أشخاص من جراء سقوط مقذوف عسكري معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الحدود اليمنية تجاه محافظة صامطة بمنطقة جازان، نتج عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم، وإصابة ٧ أشخاص إضافة إلى آثار مادية بمحلين تجاريين و"١٢" سيارة كانت بالموقع.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - وسمو أمير منطقةً جازان وتمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل.

وسأل سموه الله تعالى خلال زيارته لهم في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، أن يمن عليهم بتمام الصحة والعافية، وأن يحفظ وطننا العزيز من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:27 AM

"محمد بن عبدالعزيز" يطمئن على المصابين من جراء سقوط مقذوف عسكري معاد بصامطة

نقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد وتمنياتهم بالشفاء العاجل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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اطمأن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أمس، على حالة المصابين، البالغ عددهم 7 أشخاص من جراء سقوط مقذوف عسكري معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الحدود اليمنية تجاه محافظة صامطة بمنطقة جازان، نتج عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم، وإصابة ٧ أشخاص إضافة إلى آثار مادية بمحلين تجاريين و"١٢" سيارة كانت بالموقع.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - وسمو أمير منطقةً جازان وتمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل.

وسأل سموه الله تعالى خلال زيارته لهم في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، أن يمن عليهم بتمام الصحة والعافية، وأن يحفظ وطننا العزيز من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

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