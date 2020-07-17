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إيطاليا: حصيلة ضحايا كورونا تتخطى 35 ألف وفاة

وفاة 20 مصاباً خلال الأربع والعشرين الماضية

أعلنت السلطات الإيطالية، الخميس، أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد تخطى عتبة الـ 35 ألفا بعدما تُوفي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20 مصاباً بالفيروس.

وقالت الحماية المدنية إن الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بلغت 35017 وفاة، نصفها تقريباً (16775 وفاة) سُجل في لومبارديا، الإقليم الواقع في شمال البلاد.

وإيطاليا هي خامس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسجلت لغاية الخميس، 243736 إصابة مؤكدة بالفيروس.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا: حصيلة ضحايا كورونا تتخطى 35 ألف وفاة
سبق

أعلنت السلطات الإيطالية، الخميس، أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد تخطى عتبة الـ 35 ألفا بعدما تُوفي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20 مصاباً بالفيروس.

وقالت الحماية المدنية إن الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بلغت 35017 وفاة، نصفها تقريباً (16775 وفاة) سُجل في لومبارديا، الإقليم الواقع في شمال البلاد.

وإيطاليا هي خامس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسجلت لغاية الخميس، 243736 إصابة مؤكدة بالفيروس.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
01:12 PM

إيطاليا: حصيلة ضحايا كورونا تتخطى 35 ألف وفاة

وفاة 20 مصاباً خلال الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الإيطالية، الخميس، أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد تخطى عتبة الـ 35 ألفا بعدما تُوفي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20 مصاباً بالفيروس.

وقالت الحماية المدنية إن الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بلغت 35017 وفاة، نصفها تقريباً (16775 وفاة) سُجل في لومبارديا، الإقليم الواقع في شمال البلاد.

وإيطاليا هي خامس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسجلت لغاية الخميس، 243736 إصابة مؤكدة بالفيروس.

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