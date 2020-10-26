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"التجارة" تحث على إبداء الآراء حول إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون

انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمشاركة للمهتمين والعموم

دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مقترح إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون (للأفراد)، عبر البريد الإلكتروني؛ وذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمشاركة وذلك قبل تاريخ 12/ 3/ 1442.

وأوضحت الوزارة أنها تعتزم إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون؛ سعياً منها إلى تيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية، وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة، والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مقترح إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون وذلك من خلال إرسال المرئيات إلى البريد الإلكتروني:(professionallicenses@mc.gov.sa).

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"التجارة" تحث على إبداء الآراء حول إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون
سبق

دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مقترح إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون (للأفراد)، عبر البريد الإلكتروني؛ وذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمشاركة وذلك قبل تاريخ 12/ 3/ 1442.

وأوضحت الوزارة أنها تعتزم إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون؛ سعياً منها إلى تيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية، وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة، والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مقترح إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون وذلك من خلال إرسال المرئيات إلى البريد الإلكتروني:(professionallicenses@mc.gov.sa).

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
04:54 PM

"التجارة" تحث على إبداء الآراء حول إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون

انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمشاركة للمهتمين والعموم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مقترح إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون (للأفراد)، عبر البريد الإلكتروني؛ وذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمشاركة وذلك قبل تاريخ 12/ 3/ 1442.

وأوضحت الوزارة أنها تعتزم إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون؛ سعياً منها إلى تيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية، وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة، والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مقترح إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون وذلك من خلال إرسال المرئيات إلى البريد الإلكتروني:(professionallicenses@mc.gov.sa).

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