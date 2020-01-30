موقع مختص: السعودية الأولى خليجياً في القوة العسكرية.. وقطر في المرتبة الأخيرة

تمتلك المملكة قوة جوية ضاربة.. وتتفوق في سلاح المدرعات على قوى عالمية

أظهرت مؤشرات القوة العسكرية في منطقة الخليج وفقاً لآخر إحصائيات نقلتها شبكة "CNN" عن موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشأن العسكري، تفوق السعودية على أقرانها في الخليج، وتصدرها قائمة أقوى الجيوش، تلتها دولة الإمارات في الترتيب، فيما جاءت قطر في المركز الأخير من القائمة.

وتأتي المملكة في المرتبة الأولى خليجياً والـ25 عالمياً، متسلحة بقوة قوامها نحو 230 ألف جندي، كما تمتلك السعودية قوة جوية ضاربة تضم 848 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 1062 دبابة، كما تمتلك القوات البرية السعودية نحو أكثر من 12 ألف مدرعة، جعلتها تتفوق في سلاح المدرعات على قوى عسكرية عالمية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وأخرى إقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل.

فيما جاءت دولة الإمارات ثانياً في الترتيب الخليجي والـ62 في الترتيب العالمي؛ إذ يتألف جيشها من نحو 64 ألف جندي، كما تمتلك أبو ظبي أكثر من 540 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 510 دبابات و5900 عربة عسكرية مدرعة.

وبجيش يضم قرابة 42.5 ألف جندي، احتلت سلطنة عمان المركز الثالث والـ82 عالمياً، متسلحة بـ175 طائرة عسكرية متنوعة، و117 دبابة، وأكثر من 730 عربة عسكرية مدرعة.

وفي المرتبة الرابعة والـ84 عالمياً جاءت الكويت بقوة مسلحة قوامها 39.5 ألف جندي، كما تمتلك 85 طائرة عسكرية متنوعة، و567 دبابة وأكثر من 700 عربة عسكرية مدرعة.

أما البحرين فجاءت في المرتبة الخامسة والـ98 عالمياً بجيش يبلغ 8200 جندي، كما تمتلك المنامة 107 طائرات عسكرية متنوعة، و180 دبابة و850 عربة عسكرية مدرعة.

وحلت قطر أخيرة في ميزان القوة العسكرية والـ106 عالمياً بجيش يتألف من 12 ألف جندي، فيما بلغ مجمل عدد الطائرات التي يمتلكها سلاح الجو القطري 100 طائرة عسكرية متنوعة، ويضم جيشها نحو 95 دبابة، و465 عربة عسكرية مدرعة.