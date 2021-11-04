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224 فتاة تستفيد من البرامج التدريبية بـ"إرواء" في "خيرية الأفلاج"

لتأهيل فتيات الوطن لسوق العمل من خلال تطوير الذات وإدارة المشاريع الصغيرة

أنهى معهد التدريب "إرواء" بجمعية الأفلاج الخيرية تدريب 224 فتاة وتأهيلهن لسوق العمل، بعد إكسابهن العديد من المهارات العلمية والعملية.

وكانت خيرية الأفلاج قد أعلنت خلال شهر أكتوبر عن تنظيم برنامجي تدريب استفادت منهما نحو 224 فتاة؛ بهدف تقديم ما يخدم المجتمع، ويؤهل فتيات الوطن لسوق العمل من خلال تطوير الذات، وصياغة السيرة الذاتية، والتدريب على أساسيات إجراء المقابلة الشخصية، وإدارة المشاريع الصغيرة، والحقوق الوظيفية وأساسيات العمل وغيرها من المهارات المعرفية والتعليمية، كما قدمت خيرية الأفلاج برنامجاً تدريبياً للمعلمات والإداريات عن نظام "نور".

يُذكر أن معهد التدريب "إرواء" مصرح له من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتهدف دوراته التدريبية إلى إكساب المجتمع المهارات المهنية اللازمة.

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224 فتاة تستفيد من البرامج التدريبية بـ"إرواء" في "خيرية الأفلاج"
سبق

أنهى معهد التدريب "إرواء" بجمعية الأفلاج الخيرية تدريب 224 فتاة وتأهيلهن لسوق العمل، بعد إكسابهن العديد من المهارات العلمية والعملية.

وكانت خيرية الأفلاج قد أعلنت خلال شهر أكتوبر عن تنظيم برنامجي تدريب استفادت منهما نحو 224 فتاة؛ بهدف تقديم ما يخدم المجتمع، ويؤهل فتيات الوطن لسوق العمل من خلال تطوير الذات، وصياغة السيرة الذاتية، والتدريب على أساسيات إجراء المقابلة الشخصية، وإدارة المشاريع الصغيرة، والحقوق الوظيفية وأساسيات العمل وغيرها من المهارات المعرفية والتعليمية، كما قدمت خيرية الأفلاج برنامجاً تدريبياً للمعلمات والإداريات عن نظام "نور".

يُذكر أن معهد التدريب "إرواء" مصرح له من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتهدف دوراته التدريبية إلى إكساب المجتمع المهارات المهنية اللازمة.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
12:42 PM

224 فتاة تستفيد من البرامج التدريبية بـ"إرواء" في "خيرية الأفلاج"

لتأهيل فتيات الوطن لسوق العمل من خلال تطوير الذات وإدارة المشاريع الصغيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أنهى معهد التدريب "إرواء" بجمعية الأفلاج الخيرية تدريب 224 فتاة وتأهيلهن لسوق العمل، بعد إكسابهن العديد من المهارات العلمية والعملية.

وكانت خيرية الأفلاج قد أعلنت خلال شهر أكتوبر عن تنظيم برنامجي تدريب استفادت منهما نحو 224 فتاة؛ بهدف تقديم ما يخدم المجتمع، ويؤهل فتيات الوطن لسوق العمل من خلال تطوير الذات، وصياغة السيرة الذاتية، والتدريب على أساسيات إجراء المقابلة الشخصية، وإدارة المشاريع الصغيرة، والحقوق الوظيفية وأساسيات العمل وغيرها من المهارات المعرفية والتعليمية، كما قدمت خيرية الأفلاج برنامجاً تدريبياً للمعلمات والإداريات عن نظام "نور".

يُذكر أن معهد التدريب "إرواء" مصرح له من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتهدف دوراته التدريبية إلى إكساب المجتمع المهارات المهنية اللازمة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,093
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,961
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,084
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2.5 مليار ..

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15,157

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