وقال "معين": استعادة محاور شبوة والبيضاء والضالع يدعم جبهة مأرب، وأكد أن اتفاق الرياض فرصة نادرة للإصلاحات بكل المجالات.

وقال "معين": إن إيران تقدّم أسلحة نوعية لمليشيا الحوثي في اليمن، وأضاف رئيس الوزراء اليمني أن إيران تريد السيطرة على مأرب للسيطرة بشكل كامل على اليمن، طبقًا لقناة "العربية".

حذّر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد من خطورة السلاح الإيراني في اليمن، وأكد أن السلاح الإيراني في اليمن تهديد لدول الجوار والملاحة الدولية.

رئيس الوزراء اليمني: السلاح الإيراني في اليمن تهديد لدول الجوار والملاحة الدولية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-02 حذّر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد من خطورة السلاح الإيراني في اليمن، وأكد أن السلاح الإيراني في اليمن تهديد لدول الجوار والملاحة الدولية. وقال "معين": إن إيران تقدّم أسلحة نوعية لمليشيا الحوثي في اليمن، وأضاف رئيس الوزراء اليمني أن إيران تريد السيطرة على مأرب للسيطرة بشكل كامل على اليمن، طبقًا لقناة "العربية". وقال "معين": استعادة محاور شبوة والبيضاء والضالع يدعم جبهة مأرب، وأكد أن اتفاق الرياض فرصة نادرة للإصلاحات بكل المجالات.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 05:25 PM

رئيس الوزراء اليمني: السلاح الإيراني في اليمن تهديد لدول الجوار والملاحة الدولية قال: طهران تريد السيطرة على مأرب ثم اليمن كله





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حذّر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد من خطورة السلاح الإيراني في اليمن، وأكد أن السلاح الإيراني في اليمن تهديد لدول الجوار والملاحة الدولية.

وقال "معين": إن إيران تقدّم أسلحة نوعية لمليشيا الحوثي في اليمن، وأضاف رئيس الوزراء اليمني أن إيران تريد السيطرة على مأرب للسيطرة بشكل كامل على اليمن، طبقًا لقناة "العربية".

وقال "معين": استعادة محاور شبوة والبيضاء والضالع يدعم جبهة مأرب، وأكد أن اتفاق الرياض فرصة نادرة للإصلاحات بكل المجالات.