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بمشاركة الأرجنتيني لوسيانو فيتو في التدريبات.. الهلال جاهز لمواجهة ضمك

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة ضيفه فريق "ضمك"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة "جولة رئاسة العشرين"، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

اشتمل المران على تدريبات فنية، وتطبيقات تكتيكية، مناورة على جزء من الملعب.

وشارك المنضم حديثاً الأرجنتيني لوسيانو فيتو في تدريبات الفريق الجماعية، وقد التقى رئيس النادي باللاعب مساء اليوم.

وقد دخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر المعسكر، تأهباً لخوض مباراة الغد.

ويواجه الهلال مساء غد السبت نظيره فريق ضمك عند الساعة (5:50) مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

الهلال ضمك دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين جولة رئاسة العشرين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة الأرجنتيني لوسيانو فيتو في التدريبات.. الهلال جاهز لمواجهة ضمك
سبق

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة ضيفه فريق "ضمك"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة "جولة رئاسة العشرين"، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

اشتمل المران على تدريبات فنية، وتطبيقات تكتيكية، مناورة على جزء من الملعب.

وشارك المنضم حديثاً الأرجنتيني لوسيانو فيتو في تدريبات الفريق الجماعية، وقد التقى رئيس النادي باللاعب مساء اليوم.

وقد دخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر المعسكر، تأهباً لخوض مباراة الغد.

ويواجه الهلال مساء غد السبت نظيره فريق ضمك عند الساعة (5:50) مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
11:23 PM

بمشاركة الأرجنتيني لوسيانو فيتو في التدريبات.. الهلال جاهز لمواجهة ضمك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة ضيفه فريق "ضمك"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة "جولة رئاسة العشرين"، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

اشتمل المران على تدريبات فنية، وتطبيقات تكتيكية، مناورة على جزء من الملعب.

وشارك المنضم حديثاً الأرجنتيني لوسيانو فيتو في تدريبات الفريق الجماعية، وقد التقى رئيس النادي باللاعب مساء اليوم.

وقد دخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر المعسكر، تأهباً لخوض مباراة الغد.

ويواجه الهلال مساء غد السبت نظيره فريق ضمك عند الساعة (5:50) مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

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