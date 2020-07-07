"الصحة" تعلن تسجيل 3392 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 217108

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 07 يوليو 2020، تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 217108 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5205حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 154839 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2017 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 62252 والحالات الحرجة 2268 حالة .