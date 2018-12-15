فيديو .. "حوار الأديان" يستعرض الألوان الفنية أمام 200 شخصية عالمية

الحفل شهد وصلات غنائية وتقديم شهادات لـ93 خريجًا وخريجة من 35 دولة

اختتم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات حفل تخريج الدفعة الخامسة من برنامج الزمالة الدولية، الذي حظي بحضور عدد من سفراء الدول، وأكثر من 200 شخصية دينية وثقافية حول العالم.

وقُدِّم خلال الحفل الختامي مجموعة من الوصلات الغنائية، تعبِّر عن الأديان المختلفة، وكلمات لعدد من الشخصيات الدولية، إضافة إلى كلمات للمشاركين في البرنامج، ثم قدَّم الأمين العام لمركز الحوار العالمي فيصل بن معمر شهادات التخرُّج لـ93 خريجًا وخريجة من 35 دولة حول العالم في برنامج الزمالة في فيينا. ‫