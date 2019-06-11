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بعد 10 ساعات من البحث.. العثور على مفقودَيْ عطيف الباحة

مصابان بالإجهاد والإرهاق وجرى إسعافهما من قبل الجهات المختصة

نجحت فرق الدفاع المدني في العثور على مفقودَين والوصول لهما في منطقة وعرة بمنتصف عقبة العطيف بالباحة.

وفي التفاصيل: أن مواطنًا في نهاية عقده السادس، وآخرَ في منتصف الخامس، فُقدا في العقبة الجبلية المخصصة للمشي بالأقدام؛ فتم إبلاغ الدفاع المدني.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: تبلغنا في تمام الساعة 8 مساءً عن فقدان شخصين تائهين بمنتصف عقبة العطيفة التي تربط السراة بتهامة والمخصصة للنزول بالأقدام، وتبدأ من دار الرمادة بالسراة وتنتهي بقرية الجوة بالمخواة وبطول 30 كم، وتمرّ بمنحدرات جبلية وعرة، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ بواقع 12 فردًا من أعلى العقبة، وكذلك من أسفل العقبة، وتمت مشاهدة الحالتين الساعة 6 صباحًا من هذا اليوم ليتم بحمد الله وصول رجال الإنقاذ لهما في تمام الساعة 8:30 صباحًا.

وأضاف: عُثر على الشخصين "سعوديين: 59 سنة، و46 سنة" على بعد 15 كم من بداية العقبة وهما مصابان بالإجهاد والإرهاق، وقد شكلت التضاريس تحديًا صعبًا أمام رجال الدفاع المدني، وخصوصًا أن الطريق قديم جدًّا ومتهالك بسبب السيول وعوامل التعرية التي جعلت منه طريقًا متقطّعًا محفوفًا بالمنحدرات الشاهقة.

وأردف: بفضل الله تمت مرافقة الشخصين وتأمينهما حتى الوصول إلى أسفل العقبة، وعلى بعد أكثر من 15 كم من موقع تمركز الفرق، والوصول لمركز الإسناد والآليات في تمام الساعة 2 ظهرًا؛ حيث تم الكشف عليهما وإسعافهما من قبل الجهات المختصة.

واختتم: الدفاع المدني يهيب بالجميع بعدم المجازفة في عبور مثل تلك المواقع والمخاطرة؛ حفاظًا على سلامة الأرواح، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 10 ساعات من البحث.. العثور على مفقودَيْ عطيف الباحة
سبق

نجحت فرق الدفاع المدني في العثور على مفقودَين والوصول لهما في منطقة وعرة بمنتصف عقبة العطيف بالباحة.

وفي التفاصيل: أن مواطنًا في نهاية عقده السادس، وآخرَ في منتصف الخامس، فُقدا في العقبة الجبلية المخصصة للمشي بالأقدام؛ فتم إبلاغ الدفاع المدني.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: تبلغنا في تمام الساعة 8 مساءً عن فقدان شخصين تائهين بمنتصف عقبة العطيفة التي تربط السراة بتهامة والمخصصة للنزول بالأقدام، وتبدأ من دار الرمادة بالسراة وتنتهي بقرية الجوة بالمخواة وبطول 30 كم، وتمرّ بمنحدرات جبلية وعرة، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ بواقع 12 فردًا من أعلى العقبة، وكذلك من أسفل العقبة، وتمت مشاهدة الحالتين الساعة 6 صباحًا من هذا اليوم ليتم بحمد الله وصول رجال الإنقاذ لهما في تمام الساعة 8:30 صباحًا.

وأضاف: عُثر على الشخصين "سعوديين: 59 سنة، و46 سنة" على بعد 15 كم من بداية العقبة وهما مصابان بالإجهاد والإرهاق، وقد شكلت التضاريس تحديًا صعبًا أمام رجال الدفاع المدني، وخصوصًا أن الطريق قديم جدًّا ومتهالك بسبب السيول وعوامل التعرية التي جعلت منه طريقًا متقطّعًا محفوفًا بالمنحدرات الشاهقة.

وأردف: بفضل الله تمت مرافقة الشخصين وتأمينهما حتى الوصول إلى أسفل العقبة، وعلى بعد أكثر من 15 كم من موقع تمركز الفرق، والوصول لمركز الإسناد والآليات في تمام الساعة 2 ظهرًا؛ حيث تم الكشف عليهما وإسعافهما من قبل الجهات المختصة.

واختتم: الدفاع المدني يهيب بالجميع بعدم المجازفة في عبور مثل تلك المواقع والمخاطرة؛ حفاظًا على سلامة الأرواح، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
06:54 PM

بعد 10 ساعات من البحث.. العثور على مفقودَيْ عطيف الباحة

مصابان بالإجهاد والإرهاق وجرى إسعافهما من قبل الجهات المختصة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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5,588

نجحت فرق الدفاع المدني في العثور على مفقودَين والوصول لهما في منطقة وعرة بمنتصف عقبة العطيف بالباحة.

وفي التفاصيل: أن مواطنًا في نهاية عقده السادس، وآخرَ في منتصف الخامس، فُقدا في العقبة الجبلية المخصصة للمشي بالأقدام؛ فتم إبلاغ الدفاع المدني.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: تبلغنا في تمام الساعة 8 مساءً عن فقدان شخصين تائهين بمنتصف عقبة العطيفة التي تربط السراة بتهامة والمخصصة للنزول بالأقدام، وتبدأ من دار الرمادة بالسراة وتنتهي بقرية الجوة بالمخواة وبطول 30 كم، وتمرّ بمنحدرات جبلية وعرة، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ بواقع 12 فردًا من أعلى العقبة، وكذلك من أسفل العقبة، وتمت مشاهدة الحالتين الساعة 6 صباحًا من هذا اليوم ليتم بحمد الله وصول رجال الإنقاذ لهما في تمام الساعة 8:30 صباحًا.

وأضاف: عُثر على الشخصين "سعوديين: 59 سنة، و46 سنة" على بعد 15 كم من بداية العقبة وهما مصابان بالإجهاد والإرهاق، وقد شكلت التضاريس تحديًا صعبًا أمام رجال الدفاع المدني، وخصوصًا أن الطريق قديم جدًّا ومتهالك بسبب السيول وعوامل التعرية التي جعلت منه طريقًا متقطّعًا محفوفًا بالمنحدرات الشاهقة.

وأردف: بفضل الله تمت مرافقة الشخصين وتأمينهما حتى الوصول إلى أسفل العقبة، وعلى بعد أكثر من 15 كم من موقع تمركز الفرق، والوصول لمركز الإسناد والآليات في تمام الساعة 2 ظهرًا؛ حيث تم الكشف عليهما وإسعافهما من قبل الجهات المختصة.

واختتم: الدفاع المدني يهيب بالجميع بعدم المجازفة في عبور مثل تلك المواقع والمخاطرة؛ حفاظًا على سلامة الأرواح، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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