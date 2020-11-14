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هذه الروشتة فلا تكابر.. "الخضيري" يحذر من سبب السكري وتداعياته

قال: يسبّب السكتة الدماغية والعمى وبتر الأطراف ومشاكل القلب وفشل الكلى

أكد أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن مرض السكري سببه الخمول وقد يسبب الوفاة المبكرة، والسكتة الدماغية، والعمى ونزف الشبيكية، وبتر الأطراف، ومشاكل بالقلب، وفشل الكلى.

وأضاف "الخضيري" في تغريدات عدة على حسابه بـ"تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للسكري: أن هناك بعض العوامل التي يمكنها تجنيب مريض السكري آثاره السلبية أو حتى تجنبه بالكامل؛ وهي الحمية وتناول الخضار والورقيات، وترك السكريات، وممارسة الرياضة وترك المعجنات المقلية والحلويات والمشروبات الغازية.

وتابع بالقول: "من لديه مرض السّكر فلا يكابر ولا يتجاهل، بل يفحص يومياً ليضبطه بالعلاج المتوفر المناسب لحالته، ولا يترك الأدوية، ثم يحاول تقليل ضرر السكر بالحمية الغذائية المناسبة (خضار ورقيات، فاكهة، نخالة) مع شرب الماء الكثير وممارسة الرياضة التي تناسبه (أقل شيء مشي 40 دقيقة/يوم).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذه الروشتة فلا تكابر.. "الخضيري" يحذر من سبب السكري وتداعياته
سبق

أكد أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن مرض السكري سببه الخمول وقد يسبب الوفاة المبكرة، والسكتة الدماغية، والعمى ونزف الشبيكية، وبتر الأطراف، ومشاكل بالقلب، وفشل الكلى.

وأضاف "الخضيري" في تغريدات عدة على حسابه بـ"تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للسكري: أن هناك بعض العوامل التي يمكنها تجنيب مريض السكري آثاره السلبية أو حتى تجنبه بالكامل؛ وهي الحمية وتناول الخضار والورقيات، وترك السكريات، وممارسة الرياضة وترك المعجنات المقلية والحلويات والمشروبات الغازية.

وتابع بالقول: "من لديه مرض السّكر فلا يكابر ولا يتجاهل، بل يفحص يومياً ليضبطه بالعلاج المتوفر المناسب لحالته، ولا يترك الأدوية، ثم يحاول تقليل ضرر السكر بالحمية الغذائية المناسبة (خضار ورقيات، فاكهة، نخالة) مع شرب الماء الكثير وممارسة الرياضة التي تناسبه (أقل شيء مشي 40 دقيقة/يوم).

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
11:50 AM

هذه الروشتة فلا تكابر.. "الخضيري" يحذر من سبب السكري وتداعياته

قال: يسبّب السكتة الدماغية والعمى وبتر الأطراف ومشاكل القلب وفشل الكلى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن مرض السكري سببه الخمول وقد يسبب الوفاة المبكرة، والسكتة الدماغية، والعمى ونزف الشبيكية، وبتر الأطراف، ومشاكل بالقلب، وفشل الكلى.

وأضاف "الخضيري" في تغريدات عدة على حسابه بـ"تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للسكري: أن هناك بعض العوامل التي يمكنها تجنيب مريض السكري آثاره السلبية أو حتى تجنبه بالكامل؛ وهي الحمية وتناول الخضار والورقيات، وترك السكريات، وممارسة الرياضة وترك المعجنات المقلية والحلويات والمشروبات الغازية.

وتابع بالقول: "من لديه مرض السّكر فلا يكابر ولا يتجاهل، بل يفحص يومياً ليضبطه بالعلاج المتوفر المناسب لحالته، ولا يترك الأدوية، ثم يحاول تقليل ضرر السكر بالحمية الغذائية المناسبة (خضار ورقيات، فاكهة، نخالة) مع شرب الماء الكثير وممارسة الرياضة التي تناسبه (أقل شيء مشي 40 دقيقة/يوم).

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