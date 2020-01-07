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بالصور.. فالنسيا يصل إلى جدة للسوبر الأسباني

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، بعثة فريق فالنسيا الأسباني؛ وذلك لكأس السوبر الأسباني الذي سيقام في جدة للمرة الأولى.

ويواجه فالنسيا نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء الأربعاء.

وكتب حساب النادي بالعربي: "وصلنا المملكة العربية السعودية، استقبال أكثر من رائع ونتقدم بالشكر لجميع القائمين على كأس السوبر الأسباني".

ويغيب عن الفريق بشكل مؤكد: كريستيانو بيتشيني، ومانو باييخو، وجونسالو جيديس، وكانج إن، ورودريجو مورينو.

بعثة فريق فالنسيا الأسباني مطار الملك عبدالعزيز الدولي كأس السوبر الأسباني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور.. فالنسيا يصل إلى جدة للسوبر الأسباني
سبق

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، بعثة فريق فالنسيا الأسباني؛ وذلك لكأس السوبر الأسباني الذي سيقام في جدة للمرة الأولى.

ويواجه فالنسيا نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء الأربعاء.

وكتب حساب النادي بالعربي: "وصلنا المملكة العربية السعودية، استقبال أكثر من رائع ونتقدم بالشكر لجميع القائمين على كأس السوبر الأسباني".

ويغيب عن الفريق بشكل مؤكد: كريستيانو بيتشيني، ومانو باييخو، وجونسالو جيديس، وكانج إن، ورودريجو مورينو.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
12:16 PM

بالصور.. فالنسيا يصل إلى جدة للسوبر الأسباني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، بعثة فريق فالنسيا الأسباني؛ وذلك لكأس السوبر الأسباني الذي سيقام في جدة للمرة الأولى.

ويواجه فالنسيا نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء الأربعاء.

وكتب حساب النادي بالعربي: "وصلنا المملكة العربية السعودية، استقبال أكثر من رائع ونتقدم بالشكر لجميع القائمين على كأس السوبر الأسباني".

ويغيب عن الفريق بشكل مؤكد: كريستيانو بيتشيني، ومانو باييخو، وجونسالو جيديس، وكانج إن، ورودريجو مورينو.

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