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شاهد.. مسافة بين لوحين ترصد الهوّة بين حاضر وبدايات التعليم في المملكة

فيديو لـ"دارة المؤسّس" قالت عنه: شفوي وتلقين وحجرة ضيقة ثم وطن متحضّر

رصدت دارة الملك عبدالعزيز، في مقطع فيديو، بدايات التعليم في المملكة، موضحة أن الأمر كانت بدايته لوحًا خشبيًّا وأصبح الآن لوحًا أيضاً ولكنه إلكتروني.

ورصد الفيديو الذي نشره، اليوم السبت، حساب الدارة وقبيل يوم من انطلاق الدراسة؛ المسافة بين اللوحين، قائلاً: "المسافة بينهما التعليم الشفوي والتلقين وحجرة ضيقة ثم طيارين وأطباء ومعلمين ومعلمات ووطن متحضر".

وأضافت: "هذا التوثيقي الذي أنتجته #دارة_الملك_عبدالعزيز يذكر عناوين رئيسة للخطوات الأولى للتعليم".

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم أنها أكملت استعداداتها للعام الدراسي؛ حيث أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري؛ أن وزارة التعليم رحلت جميع الكتب الدراسية لإداراتها في مناطق ومحافظات المملكة لضمان بداية عام دراسي جاد ومكتمل التجهيزات، مشيرة إلى ترحيل ما يزيد على ٨٢ مليون نسخة لجميع مراحل التعليم، قطعت خلالها الشاحنات الناقلة ما يقارب مليون وثلاثمائة ألف كيلومتر، بواقع ١٧٠٠ رحلة برية، وفق خطة سير عمل واضحة، وفرق ميدانية تعمل لمتابعة وصولها، وإعداد تقارير ميدانية من واقع ما تم تسليمه لمستودعات إدارات التعليم.

كما أتمَّت وزارة التعليم كافة استعداداتها الفنية والتشغيلية لخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1441هـ؛ حيث ضخّت أكثر من 3100 حافلة مدرسية جديدة إلى الميدان التعليمي، ليصل إجمالي أسطول النقل المدرسي هذا العام إلى 25 ألف حافلة ومركبة.

وأكدت الشهري على توفير خدمة النقل لأكثر من 1,2 مليون طالب وطالبة، ضمن مراحل التعليم العام، تخدم أكثر من 18 ألف مدرسة في جميع مناطق المملكة، وكذلك توفيرها لـ٣٠ ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من ٢٨٩٠ مدرسة؛ عبر توفير ٤٥٠٠ حافلة ومركبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مسافة بين لوحين ترصد الهوّة بين حاضر وبدايات التعليم في المملكة
سبق

رصدت دارة الملك عبدالعزيز، في مقطع فيديو، بدايات التعليم في المملكة، موضحة أن الأمر كانت بدايته لوحًا خشبيًّا وأصبح الآن لوحًا أيضاً ولكنه إلكتروني.

ورصد الفيديو الذي نشره، اليوم السبت، حساب الدارة وقبيل يوم من انطلاق الدراسة؛ المسافة بين اللوحين، قائلاً: "المسافة بينهما التعليم الشفوي والتلقين وحجرة ضيقة ثم طيارين وأطباء ومعلمين ومعلمات ووطن متحضر".

وأضافت: "هذا التوثيقي الذي أنتجته #دارة_الملك_عبدالعزيز يذكر عناوين رئيسة للخطوات الأولى للتعليم".

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم أنها أكملت استعداداتها للعام الدراسي؛ حيث أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري؛ أن وزارة التعليم رحلت جميع الكتب الدراسية لإداراتها في مناطق ومحافظات المملكة لضمان بداية عام دراسي جاد ومكتمل التجهيزات، مشيرة إلى ترحيل ما يزيد على ٨٢ مليون نسخة لجميع مراحل التعليم، قطعت خلالها الشاحنات الناقلة ما يقارب مليون وثلاثمائة ألف كيلومتر، بواقع ١٧٠٠ رحلة برية، وفق خطة سير عمل واضحة، وفرق ميدانية تعمل لمتابعة وصولها، وإعداد تقارير ميدانية من واقع ما تم تسليمه لمستودعات إدارات التعليم.

كما أتمَّت وزارة التعليم كافة استعداداتها الفنية والتشغيلية لخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1441هـ؛ حيث ضخّت أكثر من 3100 حافلة مدرسية جديدة إلى الميدان التعليمي، ليصل إجمالي أسطول النقل المدرسي هذا العام إلى 25 ألف حافلة ومركبة.

وأكدت الشهري على توفير خدمة النقل لأكثر من 1,2 مليون طالب وطالبة، ضمن مراحل التعليم العام، تخدم أكثر من 18 ألف مدرسة في جميع مناطق المملكة، وكذلك توفيرها لـ٣٠ ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من ٢٨٩٠ مدرسة؛ عبر توفير ٤٥٠٠ حافلة ومركبة.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
12:12 PM

شاهد.. مسافة بين لوحين ترصد الهوّة بين حاضر وبدايات التعليم في المملكة

فيديو لـ"دارة المؤسّس" قالت عنه: شفوي وتلقين وحجرة ضيقة ثم وطن متحضّر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت دارة الملك عبدالعزيز، في مقطع فيديو، بدايات التعليم في المملكة، موضحة أن الأمر كانت بدايته لوحًا خشبيًّا وأصبح الآن لوحًا أيضاً ولكنه إلكتروني.

ورصد الفيديو الذي نشره، اليوم السبت، حساب الدارة وقبيل يوم من انطلاق الدراسة؛ المسافة بين اللوحين، قائلاً: "المسافة بينهما التعليم الشفوي والتلقين وحجرة ضيقة ثم طيارين وأطباء ومعلمين ومعلمات ووطن متحضر".

وأضافت: "هذا التوثيقي الذي أنتجته #دارة_الملك_عبدالعزيز يذكر عناوين رئيسة للخطوات الأولى للتعليم".

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم أنها أكملت استعداداتها للعام الدراسي؛ حيث أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري؛ أن وزارة التعليم رحلت جميع الكتب الدراسية لإداراتها في مناطق ومحافظات المملكة لضمان بداية عام دراسي جاد ومكتمل التجهيزات، مشيرة إلى ترحيل ما يزيد على ٨٢ مليون نسخة لجميع مراحل التعليم، قطعت خلالها الشاحنات الناقلة ما يقارب مليون وثلاثمائة ألف كيلومتر، بواقع ١٧٠٠ رحلة برية، وفق خطة سير عمل واضحة، وفرق ميدانية تعمل لمتابعة وصولها، وإعداد تقارير ميدانية من واقع ما تم تسليمه لمستودعات إدارات التعليم.

كما أتمَّت وزارة التعليم كافة استعداداتها الفنية والتشغيلية لخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1441هـ؛ حيث ضخّت أكثر من 3100 حافلة مدرسية جديدة إلى الميدان التعليمي، ليصل إجمالي أسطول النقل المدرسي هذا العام إلى 25 ألف حافلة ومركبة.

وأكدت الشهري على توفير خدمة النقل لأكثر من 1,2 مليون طالب وطالبة، ضمن مراحل التعليم العام، تخدم أكثر من 18 ألف مدرسة في جميع مناطق المملكة، وكذلك توفيرها لـ٣٠ ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من ٢٨٩٠ مدرسة؛ عبر توفير ٤٥٠٠ حافلة ومركبة.

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