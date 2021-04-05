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استئصال زائدة دودية لمريضة حامل بتوأم في مستشفى الملك فيصل بمكة

تُعدُّ الأولى من نوعها التي تُجرى بالمستشفى

تمكَّن فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة (عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة) من إنهاء معاناة مريضة زائرة مصرية حامل بتوأم.

وفي التفاصيل، فقد حضرت مريضة زائرة مصرية الجنسية للطوارئ، تعاني آلامًا شديدة بمنطقة البطن، واستُقبلت كونها حالة طارئة بقسم الطوارئ، وعُملت الفحوصات والأشعة اللازمة، وتبيّن ‫بعد الكشف الطبي والفحوصات اللازمة أنها تعاني التهابًا بالزائدة الدودية، يستدعي التدخل الجراحي العاجل.

وعلى الفور جُهزت غرفة العمليات، وأُجريت جراحة عاجلة، استُؤصلت خلالها الزائدة الدودية بواسطة المنظار بنجاح.

وتتمتع المريضة وتوأمها بصحة جيدة -ولله الحمد-، غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

وأكد رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى، الدكتور أيمن أربعين، أن العملية تُعدُّ الأولى من نوعها التي تُجرى بمستشفى الملك فيصل بمكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استئصال زائدة دودية لمريضة حامل بتوأم في مستشفى الملك فيصل بمكة
سبق

تمكَّن فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة (عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة) من إنهاء معاناة مريضة زائرة مصرية حامل بتوأم.

وفي التفاصيل، فقد حضرت مريضة زائرة مصرية الجنسية للطوارئ، تعاني آلامًا شديدة بمنطقة البطن، واستُقبلت كونها حالة طارئة بقسم الطوارئ، وعُملت الفحوصات والأشعة اللازمة، وتبيّن ‫بعد الكشف الطبي والفحوصات اللازمة أنها تعاني التهابًا بالزائدة الدودية، يستدعي التدخل الجراحي العاجل.

وعلى الفور جُهزت غرفة العمليات، وأُجريت جراحة عاجلة، استُؤصلت خلالها الزائدة الدودية بواسطة المنظار بنجاح.

وتتمتع المريضة وتوأمها بصحة جيدة -ولله الحمد-، غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

وأكد رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى، الدكتور أيمن أربعين، أن العملية تُعدُّ الأولى من نوعها التي تُجرى بمستشفى الملك فيصل بمكة.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
08:35 PM

استئصال زائدة دودية لمريضة حامل بتوأم في مستشفى الملك فيصل بمكة

تُعدُّ الأولى من نوعها التي تُجرى بالمستشفى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تمكَّن فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة (عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة) من إنهاء معاناة مريضة زائرة مصرية حامل بتوأم.

وفي التفاصيل، فقد حضرت مريضة زائرة مصرية الجنسية للطوارئ، تعاني آلامًا شديدة بمنطقة البطن، واستُقبلت كونها حالة طارئة بقسم الطوارئ، وعُملت الفحوصات والأشعة اللازمة، وتبيّن ‫بعد الكشف الطبي والفحوصات اللازمة أنها تعاني التهابًا بالزائدة الدودية، يستدعي التدخل الجراحي العاجل.

وعلى الفور جُهزت غرفة العمليات، وأُجريت جراحة عاجلة، استُؤصلت خلالها الزائدة الدودية بواسطة المنظار بنجاح.

وتتمتع المريضة وتوأمها بصحة جيدة -ولله الحمد-، غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

وأكد رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى، الدكتور أيمن أربعين، أن العملية تُعدُّ الأولى من نوعها التي تُجرى بمستشفى الملك فيصل بمكة.

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