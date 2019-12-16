شاهد.. أطفال يجالسون شبل أسد مع مدرب صغير بمهرجان "شرائع مكة"

مخاوف من تعرضهم للإيذاء بعد نهش أسد لطفلة بفعاليات "تسوق جدة"

يتردد كثيرٌ من الأسر على مهرجان التسوق في الشرائع بمكة المكرمة، حيث يجذبهم ما يتوفر فيه من متنفس للعوائل والتي تأتي من خارج مكة للاستمتاع بفقراته المتنوعة من تسوق وألعاب وإنشاد مسرحي.

ويجذب ركن الحيوانات المفترسة الزوار وتحديدًا الأطفال إذ يوجد في الركن شبل أسد بحجم طفل في المرحلة الابتدائية يجلس على أحد الكراسي، فيما يقوم على استقبال الأطفال للجلوس مع شبل الأسد والتصوير بمقابل مبلغ مالي، أطفال وأحداث لم تبلغ أعمارهم 15 عامًا بإجلاس الأطفال الزوار بجانب الحيوان المفترس والتقاط الصور معه.

وتثير هذه الفعاليات المخاوف مجددًا بعدما تعرض أحد الأطفال لحادثة نهش في مهرجان تسوق بجدة بعد أن دخل عددٌ من الأطفال عند شبل أسد لينقض على فتاة ويغرس مخالبه في جسدها وسط تعالي صرخات الحضور.