عضو مجلس الشورى "الشعبان" توضح حقيقة فيديو مقتطع لها حول الفقراء

مغردون اعتذروا لها بعد استعجالهم في تداوله

ردت عضو مجلس الشورى نوره الشعبان، اقتطاع جزء من فيديو لها تتحدث فيه عن التغيير الإيجابي للشخصية، حيث جاء المقطع المجتزأ أنها "تتذمر فيه من الفقراء وشكواهم للناس وإنه من المفترض الابتعاد عنهم".

وقالت "الشعبان": "‏أستغرب ممن يقضون وقتهم بالبحث عن مواد قديمة في وسائل التواصل الاجتماعي، ويجتزئون منها مقاطع ليخرجوها عن سياقها الأصلي، ‏يا ترى ما هي أهدافهم ولصالح من يعملون؟، ‏هذا الفيديو الأصلي يتحدث عن #التغيير_الإيجابي للشخصية، وتحفيز طاقتها الإيجابية، ‏ولا علاقة له بمجلس الشورى لا من قريب ولا بعيد".

فيما رد أحد المغردين بقوله: "قاتل الله الاستعجال، ‏رغم أني تحفظت في المقال حول لو كان ما قيل صحيح، كما أني لم أوجه اللوم لعضو الشورى، وحذفت المقال عندما توضحت الحقيقة إلا أن الاعتذار واجب للدكتورة نوره الشعبان، فأرجو إبلاغها اعتذاري لو أمكن".

وردت عضو مجلس الشورى بقولها: "‏بارك الله فيك قبلت اعتذارك ‏فالاعتذار من شِيم الكِرام، ‏أعلم أنك راقي خُلق، ‏واليوم كسبت أخاً كريماً في مسيرة حياتي ‏أسأل الله أن يزيدك من نعيمه وفضله".

وكان مقطع فيديو تم تداوله لعضو مجلس الشورى "الشعبان"، وأضيف إليه تعليق أنها تتذمر من الفقراء وكثرة شكواهم للناس، وأنها تسبب الابتعاد عنهم.