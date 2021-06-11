النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"نزاهة": إيقاف قاضيَي استئناف ورئيس محكمة سابق وضباط صف بـ«حرس الحدود» .. ووقف صرف 100 مليون ريال كتعويضات

"السبيعي" يُشارك في حفل افتتاح الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في الكوت ديفوار

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، حفل افتتاح الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في جمهورية كوت ديفوار، بدعوة من وزير الدفاع الإيفواري حامد باكايوكو.

وحضر الحفل رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار باتريك اتشي، ووزيرة الدولة وزيرة الخارجية كانديا كميسوكو كمارا، ووزير الدولة وزير الدفاع إبراهيم واتارا، ووزير الداخلية فاغوندو جوماندي، ووزير خارجية جمهورية فرنسا جان ايف لوريان وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في كوت ديفوار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السبيعي" يُشارك في حفل افتتاح الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في الكوت ديفوار
سبق

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، حفل افتتاح الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في جمهورية كوت ديفوار، بدعوة من وزير الدفاع الإيفواري حامد باكايوكو.

وحضر الحفل رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار باتريك اتشي، ووزيرة الدولة وزيرة الخارجية كانديا كميسوكو كمارا، ووزير الدولة وزير الدفاع إبراهيم واتارا، ووزير الداخلية فاغوندو جوماندي، ووزير خارجية جمهورية فرنسا جان ايف لوريان وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في كوت ديفوار.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
12:33 AM

"السبيعي" يُشارك في حفل افتتاح الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في الكوت ديفوار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
233

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، حفل افتتاح الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في جمهورية كوت ديفوار، بدعوة من وزير الدفاع الإيفواري حامد باكايوكو.

وحضر الحفل رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار باتريك اتشي، ووزيرة الدولة وزيرة الخارجية كانديا كميسوكو كمارا، ووزير الدولة وزير الدفاع إبراهيم واتارا، ووزير الداخلية فاغوندو جوماندي، ووزير خارجية جمهورية فرنسا جان ايف لوريان وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في كوت ديفوار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,480
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,067
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,685

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة