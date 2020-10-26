مالي.. تسجيل إصابة واحدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الصحة المالية، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ ثلاثة آلاف و440 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 وفاة.
سجّلت مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الصحة المالية، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ ثلاثة آلاف و440 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 وفاة.فيروس كورونا الجديد
سجّلت مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الصحة المالية، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ ثلاثة آلاف و440 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 وفاة.
سجّلت مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الصحة المالية، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ ثلاثة آلاف و440 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 وفاة.