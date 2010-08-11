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"الصقور السعودية" يصل إلى بولندا للمشاركة في "معرض قدينيا الجوي"

بمشاركة عدد من فرق العروض الجوية من مختلف دول العالم

وصل فريق الصقور السعودية مساء السبت إلى مدينة قدينيا في بولندا؛ للمشاركة في معرض قدينيا الجوي والذي يُقام خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ أغسطس في مطار قدينيا- كوساكوو، بمشاركة عددٍ من فرق العروض الجوية من مختلف دول العالم وبعض القطاعات العسكرية الجوية والبحرية.

وتعد تلك المشاركة هي الأولى بقيادة قائد الفريق "سعودي ١" الرائد الطيار عبدالرؤوف بن طلق السلمي، وأعضاء الفريق "سعودي ٢" النقيب الطيار زايد السفياني، و"سعودي ٢" النقيب الطيار سلطان الجوهري، و"سعودي ٤" الرائد الطيار عبدالعزيز البيضاني، و"سعودي ٥" الرائد الطيار سعود الحربي، و"سعودي ٦" الرائد الطيار محمد الفارس، و"سعودي ٧" الرائد الطيار محسن معشي.

ويعد فريق الصقور السعودية واجهة مشرفة للقوات المسلحة عامةً والقوات الجوية الملكية السعودية خاصةً ومتوجًا بالدعم الذي يحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف مباشر من سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الطيار الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهم الله.

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"الصقور السعودية" يصل إلى بولندا للمشاركة في "معرض قدينيا الجوي"
سبق

وصل فريق الصقور السعودية مساء السبت إلى مدينة قدينيا في بولندا؛ للمشاركة في معرض قدينيا الجوي والذي يُقام خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ أغسطس في مطار قدينيا- كوساكوو، بمشاركة عددٍ من فرق العروض الجوية من مختلف دول العالم وبعض القطاعات العسكرية الجوية والبحرية.

وتعد تلك المشاركة هي الأولى بقيادة قائد الفريق "سعودي ١" الرائد الطيار عبدالرؤوف بن طلق السلمي، وأعضاء الفريق "سعودي ٢" النقيب الطيار زايد السفياني، و"سعودي ٢" النقيب الطيار سلطان الجوهري، و"سعودي ٤" الرائد الطيار عبدالعزيز البيضاني، و"سعودي ٥" الرائد الطيار سعود الحربي، و"سعودي ٦" الرائد الطيار محمد الفارس، و"سعودي ٧" الرائد الطيار محسن معشي.

ويعد فريق الصقور السعودية واجهة مشرفة للقوات المسلحة عامةً والقوات الجوية الملكية السعودية خاصةً ومتوجًا بالدعم الذي يحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف مباشر من سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الطيار الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهم الله.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
12:52 AM

"الصقور السعودية" يصل إلى بولندا للمشاركة في "معرض قدينيا الجوي"

بمشاركة عدد من فرق العروض الجوية من مختلف دول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل فريق الصقور السعودية مساء السبت إلى مدينة قدينيا في بولندا؛ للمشاركة في معرض قدينيا الجوي والذي يُقام خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ أغسطس في مطار قدينيا- كوساكوو، بمشاركة عددٍ من فرق العروض الجوية من مختلف دول العالم وبعض القطاعات العسكرية الجوية والبحرية.

وتعد تلك المشاركة هي الأولى بقيادة قائد الفريق "سعودي ١" الرائد الطيار عبدالرؤوف بن طلق السلمي، وأعضاء الفريق "سعودي ٢" النقيب الطيار زايد السفياني، و"سعودي ٢" النقيب الطيار سلطان الجوهري، و"سعودي ٤" الرائد الطيار عبدالعزيز البيضاني، و"سعودي ٥" الرائد الطيار سعود الحربي، و"سعودي ٦" الرائد الطيار محمد الفارس، و"سعودي ٧" الرائد الطيار محسن معشي.

ويعد فريق الصقور السعودية واجهة مشرفة للقوات المسلحة عامةً والقوات الجوية الملكية السعودية خاصةً ومتوجًا بالدعم الذي يحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف مباشر من سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الطيار الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهم الله.

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