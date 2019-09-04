النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جامعة تبوك" تعلن توافر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة

للرجال والنساء عن طريق المسابقة الوظيفية والتقديم إلكترونياً ويبدأ غداً

أعلنت جامعة تبوك، اليوم الأربعاء، توافر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة (رجال ونساء) عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين الذين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة وممّن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وفق ما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 6 / 1 / 1441هـ، حتى يوم الخميس 13 / 1 / 1441هـ، من خلال رابط نظام التوظيف الإلكتروني: https://www.ut.edu.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جامعة تبوك" تعلن توافر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة
سبق

أعلنت جامعة تبوك، اليوم الأربعاء، توافر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة (رجال ونساء) عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين الذين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة وممّن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وفق ما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 6 / 1 / 1441هـ، حتى يوم الخميس 13 / 1 / 1441هـ، من خلال رابط نظام التوظيف الإلكتروني: https://www.ut.edu.sa.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
11:22 AM

"جامعة تبوك" تعلن توافر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة

للرجال والنساء عن طريق المسابقة الوظيفية والتقديم إلكترونياً ويبدأ غداً

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
1,560

أعلنت جامعة تبوك، اليوم الأربعاء، توافر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة (رجال ونساء) عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين الذين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة وممّن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وفق ما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 6 / 1 / 1441هـ، حتى يوم الخميس 13 / 1 / 1441هـ، من خلال رابط نظام التوظيف الإلكتروني: https://www.ut.edu.sa.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,886
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,447
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,356
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,742

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة