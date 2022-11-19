أصدر مدير تعليم الرياض ناصر الوهيبي، قرارًا يقضي بعودة الدوام الشتوي في مدارس الرياض، بعد انقطاع دام حوالي ثلاثة عشر عامًا، وتحديدًا في العام 1427 لدواعي تخفيف الزحام بمدينة الرياض، وفق خطة أمنية شاملة في تلك المرحلة. وتقرّر أن يبدأ العمل بالدوام الجديد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 27 _3_1441 الموافق 27 نوفمبر، ويبدأ فيه الاصطفاف الصباحي الساعة السابعة، على أن تبدأ الحصة الأولى في السابعة وخمس عشرة دقيقة، مع تفعيل صلاحية قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي وفق ما يراه القائد.

بعد انقطاع دام 13 عامًا.. عودة الدوام الشتوي بمدارس الرياض عبدالله الشهري سبق 2019-11-19 أصدر مدير تعليم الرياض ناصر الوهيبي، قرارًا يقضي بعودة الدوام الشتوي في مدارس الرياض، بعد انقطاع دام حوالي ثلاثة عشر عامًا، وتحديدًا في العام 1427 لدواعي تخفيف الزحام بمدينة الرياض، وفق خطة أمنية شاملة في تلك المرحلة.



وتقرّر أن يبدأ العمل بالدوام الجديد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 27 _3_1441 الموافق 27 نوفمبر، ويبدأ فيه الاصطفاف الصباحي الساعة السابعة، على أن تبدأ الحصة الأولى في السابعة وخمس عشرة دقيقة، مع تفعيل صلاحية قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي وفق ما يراه القائد.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441 04:22 PM

بعد انقطاع دام 13 عامًا.. عودة الدوام الشتوي بمدارس الرياض يبدأ من السابعة ومنح قادة المدارس صلاحية إلغاء الاصطفاف الصباحي





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أصدر مدير تعليم الرياض ناصر الوهيبي، قرارًا يقضي بعودة الدوام الشتوي في مدارس الرياض، بعد انقطاع دام حوالي ثلاثة عشر عامًا، وتحديدًا في العام 1427 لدواعي تخفيف الزحام بمدينة الرياض، وفق خطة أمنية شاملة في تلك المرحلة.



وتقرّر أن يبدأ العمل بالدوام الجديد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 27 _3_1441 الموافق 27 نوفمبر، ويبدأ فيه الاصطفاف الصباحي الساعة السابعة، على أن تبدأ الحصة الأولى في السابعة وخمس عشرة دقيقة، مع تفعيل صلاحية قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي وفق ما يراه القائد.