"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"حسني": لا داعي للهلع وكفانا تصديرًا للرعب.. الدواء موجود لدينا

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر، الدكتور حسام حسني، إن هناك حالتين أو ثلاثًا في مصر مصابة بالفطر الأسود، مطالبًا بعدم تصدير الرعب للمواطنين، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، أكد "حسني" أنه رأى هؤلاء المرضى، وشخّص حالتهم.. وتابع: "لكن لا داعي للهلع، كفانا تصديرًا للرعب.. الدواء موجود لدينا، والمصابون ليس لهم أي علاقة بفيروس كورونا".

وأكد حسني في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم": "الفطر الأسود ليس له علاقة بفيروس كورونا، ولكن له علاقة بالحالة الصحية للمريض، وما يتناوله من مثبتات المناعة، وأدوية تستخدم لتقوية المناعة، وليس له علاقة بفيروس كورونا على أية حال من الأحوال".

ولفت المسؤول إلى أن "البعض يتحدث عن أنه عندما يصاب شخص بالفطر الأسود على الفور يستأصلون أنفه وعينيه وأشياء مرعبة بعيدة كل البُعد عن الحقيقة"، حسب صحيفة الوطن المصرية.

وتابع: "كلنا نعلم أن أساس أي علاج أو ميكروب هو العلاج الدوائي، والعلاج الدوائي لهذا الفطر موجود في مصر، ومتوافر في وزارة الصحة المصرية، والعلاج الجراحي هو آخر علاج لهذه الحالات".