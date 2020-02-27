النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انعقاد مؤتمر معهد التمويل الدولي لقمة مجموعة الـ"20".. وهذه أهدافه

ناقش بشكل وثيق تمويل المشاريع التنموية العالمية

رعى الصندوق السعودي للتنمية، مؤتمر معهد التمويل الدولي لقمة مجموعة الدول العشرين (IIF G20)، الذي انعقد في الرياض؛ انطلاقًا من جهوده للإسهام في رؤية المملكة 2030، ورئاستها لقمة مجموعة دول العشرين لعام 2020.

وناقش المؤتمر موضوع "تمويل التحول" الذي يرتبط بشكل وثيق بإستراتيجية الصندوق في تمويل المشاريع التنموية العالمية، بما ينسجم مع رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين، وأهداف رؤية المملكة 2030، وكون الموضوع يعدّ تطورًا طبيعيًّا لعمل الصندوق الذي يسعى دومًا إلى دعم ومساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية العالمية المستدامة.

وقدّم الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه، العديد من القروض والمنح لمشاريع رفع كفاءة الطاقة، التي تركّز في معظمها على القارة الأفريقية، وكان آخرها مشروع سد سامينديني في بوركينا فاسو، المخطّط له أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الإنتاج الزراعي ليستفيد منه أكثر من 250 ألف مزارع من سكان وادي سامينديني، الذي يعاني من شدة الجفاف، إلى جانب أهمية الدعم الذي سيوفره السد في المجال الزراعي؛ سيولد الطاقة بأقل تكلفة للمجتمع المحلي.

ويعد هذا السد من الأمثلة الرئيسة لدعم تمويل التحول؛ كونه يسهم في معالجة ثلاثة تحديات رئيسة هي: الحفاظ على الثروة المائية، ورفع كفاءة الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي. وهذا النوع من المشاريع دأب الصندوق السعودي للتنمية على تمويله منذ تأسيسه.

وأسهم منذ تأسيسه بتمويل أكثر من 1000 مشروع في 85 دولة؛ من خلال تقديمه مجموعة من المنح والقروض، قام خلال السنوات الماضية بتطوير العديد من البرامج المرتبطة بالمشاريع الإنمائية؛ مثل البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا؛ بهدف الحدّ من آثار الجفاف في الدول الأفريقية؛ حيث تم حفر وتجهيز أكثر من 6000 منشأة مائية؛ استفاد منها حوالي 2.5 مليون شخص ممن حصلوا على مياه نظيفة وآمنة.

من جانبه استعرض المدير العام لإدارة العمليات في الصندوق السعودي للتنمية، المهندس فيصل القحطاني، خلال تمثيله لمشاركة الصندوق في المؤتمر؛ دور الصندوق في مجال دعم تطوير مفهوم "تمويل التحول"، وذلك خلال مشاركته في جلسة نقاش شاركه ممثلون من هيئات تصنيف واستشارية واستثمارية عالمية؛ حيث شدد على أهمية انضمام الدول النامية إلى مسيرة الانتقال العالمي إلى اقتصاد لتدوير الكربون.

وأكد القحطاني أن القضايا المتعلقة بالاستدامة ستكون ضمن أجندة أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة؛ وهي: كفاءة الطاقة، والحد من الهدر المائي، والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الصندوق يدعم هذا النوع من المشاريع منذ تأسيسه عام 1975، سواء كانت مشاريع في مجالات الطاقة أو المياه، أو غيرها من مجالات التنمية الرئيسة؛ تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

قمة مجموعة العشرين قمة مجموعة العشرين بالرياض قمة العشرين 2020 الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انعقاد مؤتمر معهد التمويل الدولي لقمة مجموعة الـ"20".. وهذه أهدافه
سبق

رعى الصندوق السعودي للتنمية، مؤتمر معهد التمويل الدولي لقمة مجموعة الدول العشرين (IIF G20)، الذي انعقد في الرياض؛ انطلاقًا من جهوده للإسهام في رؤية المملكة 2030، ورئاستها لقمة مجموعة دول العشرين لعام 2020.

وناقش المؤتمر موضوع "تمويل التحول" الذي يرتبط بشكل وثيق بإستراتيجية الصندوق في تمويل المشاريع التنموية العالمية، بما ينسجم مع رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين، وأهداف رؤية المملكة 2030، وكون الموضوع يعدّ تطورًا طبيعيًّا لعمل الصندوق الذي يسعى دومًا إلى دعم ومساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية العالمية المستدامة.

وقدّم الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه، العديد من القروض والمنح لمشاريع رفع كفاءة الطاقة، التي تركّز في معظمها على القارة الأفريقية، وكان آخرها مشروع سد سامينديني في بوركينا فاسو، المخطّط له أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الإنتاج الزراعي ليستفيد منه أكثر من 250 ألف مزارع من سكان وادي سامينديني، الذي يعاني من شدة الجفاف، إلى جانب أهمية الدعم الذي سيوفره السد في المجال الزراعي؛ سيولد الطاقة بأقل تكلفة للمجتمع المحلي.

ويعد هذا السد من الأمثلة الرئيسة لدعم تمويل التحول؛ كونه يسهم في معالجة ثلاثة تحديات رئيسة هي: الحفاظ على الثروة المائية، ورفع كفاءة الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي. وهذا النوع من المشاريع دأب الصندوق السعودي للتنمية على تمويله منذ تأسيسه.

وأسهم منذ تأسيسه بتمويل أكثر من 1000 مشروع في 85 دولة؛ من خلال تقديمه مجموعة من المنح والقروض، قام خلال السنوات الماضية بتطوير العديد من البرامج المرتبطة بالمشاريع الإنمائية؛ مثل البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا؛ بهدف الحدّ من آثار الجفاف في الدول الأفريقية؛ حيث تم حفر وتجهيز أكثر من 6000 منشأة مائية؛ استفاد منها حوالي 2.5 مليون شخص ممن حصلوا على مياه نظيفة وآمنة.

من جانبه استعرض المدير العام لإدارة العمليات في الصندوق السعودي للتنمية، المهندس فيصل القحطاني، خلال تمثيله لمشاركة الصندوق في المؤتمر؛ دور الصندوق في مجال دعم تطوير مفهوم "تمويل التحول"، وذلك خلال مشاركته في جلسة نقاش شاركه ممثلون من هيئات تصنيف واستشارية واستثمارية عالمية؛ حيث شدد على أهمية انضمام الدول النامية إلى مسيرة الانتقال العالمي إلى اقتصاد لتدوير الكربون.

وأكد القحطاني أن القضايا المتعلقة بالاستدامة ستكون ضمن أجندة أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة؛ وهي: كفاءة الطاقة، والحد من الهدر المائي، والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الصندوق يدعم هذا النوع من المشاريع منذ تأسيسه عام 1975، سواء كانت مشاريع في مجالات الطاقة أو المياه، أو غيرها من مجالات التنمية الرئيسة؛ تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
05:36 PM
اخر تعديل
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
06:30 PM

انعقاد مؤتمر معهد التمويل الدولي لقمة مجموعة الـ"20".. وهذه أهدافه

ناقش بشكل وثيق تمويل المشاريع التنموية العالمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
183

رعى الصندوق السعودي للتنمية، مؤتمر معهد التمويل الدولي لقمة مجموعة الدول العشرين (IIF G20)، الذي انعقد في الرياض؛ انطلاقًا من جهوده للإسهام في رؤية المملكة 2030، ورئاستها لقمة مجموعة دول العشرين لعام 2020.

وناقش المؤتمر موضوع "تمويل التحول" الذي يرتبط بشكل وثيق بإستراتيجية الصندوق في تمويل المشاريع التنموية العالمية، بما ينسجم مع رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين، وأهداف رؤية المملكة 2030، وكون الموضوع يعدّ تطورًا طبيعيًّا لعمل الصندوق الذي يسعى دومًا إلى دعم ومساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية العالمية المستدامة.

وقدّم الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه، العديد من القروض والمنح لمشاريع رفع كفاءة الطاقة، التي تركّز في معظمها على القارة الأفريقية، وكان آخرها مشروع سد سامينديني في بوركينا فاسو، المخطّط له أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الإنتاج الزراعي ليستفيد منه أكثر من 250 ألف مزارع من سكان وادي سامينديني، الذي يعاني من شدة الجفاف، إلى جانب أهمية الدعم الذي سيوفره السد في المجال الزراعي؛ سيولد الطاقة بأقل تكلفة للمجتمع المحلي.

ويعد هذا السد من الأمثلة الرئيسة لدعم تمويل التحول؛ كونه يسهم في معالجة ثلاثة تحديات رئيسة هي: الحفاظ على الثروة المائية، ورفع كفاءة الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي. وهذا النوع من المشاريع دأب الصندوق السعودي للتنمية على تمويله منذ تأسيسه.

وأسهم منذ تأسيسه بتمويل أكثر من 1000 مشروع في 85 دولة؛ من خلال تقديمه مجموعة من المنح والقروض، قام خلال السنوات الماضية بتطوير العديد من البرامج المرتبطة بالمشاريع الإنمائية؛ مثل البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا؛ بهدف الحدّ من آثار الجفاف في الدول الأفريقية؛ حيث تم حفر وتجهيز أكثر من 6000 منشأة مائية؛ استفاد منها حوالي 2.5 مليون شخص ممن حصلوا على مياه نظيفة وآمنة.

من جانبه استعرض المدير العام لإدارة العمليات في الصندوق السعودي للتنمية، المهندس فيصل القحطاني، خلال تمثيله لمشاركة الصندوق في المؤتمر؛ دور الصندوق في مجال دعم تطوير مفهوم "تمويل التحول"، وذلك خلال مشاركته في جلسة نقاش شاركه ممثلون من هيئات تصنيف واستشارية واستثمارية عالمية؛ حيث شدد على أهمية انضمام الدول النامية إلى مسيرة الانتقال العالمي إلى اقتصاد لتدوير الكربون.

وأكد القحطاني أن القضايا المتعلقة بالاستدامة ستكون ضمن أجندة أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة؛ وهي: كفاءة الطاقة، والحد من الهدر المائي، والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الصندوق يدعم هذا النوع من المشاريع منذ تأسيسه عام 1975، سواء كانت مشاريع في مجالات الطاقة أو المياه، أو غيرها من مجالات التنمية الرئيسة؛ تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,856
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,408
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,724
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,989

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة