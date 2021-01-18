تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 4 عصراً

"الوطني للأرصاد": يؤدي إلى تدني الرؤية وارتفاع الأمواج

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية؛ تشمل: أملج والوجه وضباء وحقل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة مساءً.