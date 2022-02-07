" تعليم الطائف " يُطلق مبادرة "الدروس التأسيسية لطلاب الابتدائية "

تستهدف تنمية المهارات الأساسية لطالبات الصف الثالث كمرحلة أولى

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي المبادرة التطوعية ( الدروس التأسيسية لطلاب المرحلة الابتدائية في المهارات الأساسية)، والتي تنظمها وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية " بنات " مها بنت طاهر الزايدي، ومديرة الإدارة أمل بشناق، وعدد من القيادات التعليمية، واستهدفت كمرحلة أولى ( طالبات الصف الثالث الابتدائي ).

وأكد "اللهيبي" على أهمية هذه البرامج التوعوية التي تعتمد على المهارات الأساسية ( الاستماع، التحدث، القراءة، الكتابة) والتي تدعم الإثارة الدافعية لدى الطالبات، وتقديم الحوافز التي تحرك الدافعية لديهن، وتلبي احتياجاتهم ودعم السلوك الإيجابي وغرس القيم لديهن، ودورها الإيجابي في الاختبارات الدولية .

وشدد "اللهيبي" على أهمية أن لا تقتصر هذه المبادرة على ٢٦ طالبة، بل يجب أن تتوسع الدائرة بالتعاون مع الإشراف التربوي والمكاتب لتشمل أكبر شريحة ممكنة، وتنفيذ مدرسة افتراضية للطالبات اللاتي يدرسن عن بعد لظروفهن الصحية لتقديم هذه المهارات الهامة لهن، فيما قدم شكره للمعلمات وأولياء أمور الطالبات الملتحقات بالمبادرة على الجهود المبذولة والتعاون المثمر.