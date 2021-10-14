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"كدانة": بدء استقبال تأهيل الاستشاريين والمقاولين والموردين

تمهيدًا للشروع في تنفيذ الأعمال والمشاريع خلال الفترة المقبلة

أعلنت شركة "كدانة للتنمية والتطوير"، إحدى الشركات التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن البدء في استقبال تأهيل الاستشاريين والمقاولين والموردين من ذوي الكفاءة والخبرة في تنفيذ الأعمال والمشاريع التي ستطرحها "كدانة" خلال الفترة المقبلة.

وتطمح "كدانة" عبر هذه الخطوة إلى وضع معايير واشتراطات تضمن تنفيذ مشاريعها وفق أعلى مستويات الجودة وحسب الجداول الزمنية الموضوعة في إنهاء تلك المشاريع.

وتتطلع الشركة إلى القيام بأعمال ومشاريع في المدى القصير ضمن خطتها في موسم حج العام القادم؛ حيث تأتي تلك الأعمال في تحسين وتنويع جودة الخدمات المقدمة ومشاريع متوسطة وطويلة المدى بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه، وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها، ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام، وجعلها مركزًا حضريًّا مستدامًا، ورفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخدمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية.

وتعمل الشركة على قيادة وتصميم وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة، وضمان جاهزيتها على أكمل وجه، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة.

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"كدانة": بدء استقبال تأهيل الاستشاريين والمقاولين والموردين
سبق

أعلنت شركة "كدانة للتنمية والتطوير"، إحدى الشركات التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن البدء في استقبال تأهيل الاستشاريين والمقاولين والموردين من ذوي الكفاءة والخبرة في تنفيذ الأعمال والمشاريع التي ستطرحها "كدانة" خلال الفترة المقبلة.

وتطمح "كدانة" عبر هذه الخطوة إلى وضع معايير واشتراطات تضمن تنفيذ مشاريعها وفق أعلى مستويات الجودة وحسب الجداول الزمنية الموضوعة في إنهاء تلك المشاريع.

وتتطلع الشركة إلى القيام بأعمال ومشاريع في المدى القصير ضمن خطتها في موسم حج العام القادم؛ حيث تأتي تلك الأعمال في تحسين وتنويع جودة الخدمات المقدمة ومشاريع متوسطة وطويلة المدى بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه، وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها، ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام، وجعلها مركزًا حضريًّا مستدامًا، ورفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخدمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية.

وتعمل الشركة على قيادة وتصميم وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة، وضمان جاهزيتها على أكمل وجه، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
05:19 PM

"كدانة": بدء استقبال تأهيل الاستشاريين والمقاولين والموردين

تمهيدًا للشروع في تنفيذ الأعمال والمشاريع خلال الفترة المقبلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت شركة "كدانة للتنمية والتطوير"، إحدى الشركات التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن البدء في استقبال تأهيل الاستشاريين والمقاولين والموردين من ذوي الكفاءة والخبرة في تنفيذ الأعمال والمشاريع التي ستطرحها "كدانة" خلال الفترة المقبلة.

وتطمح "كدانة" عبر هذه الخطوة إلى وضع معايير واشتراطات تضمن تنفيذ مشاريعها وفق أعلى مستويات الجودة وحسب الجداول الزمنية الموضوعة في إنهاء تلك المشاريع.

وتتطلع الشركة إلى القيام بأعمال ومشاريع في المدى القصير ضمن خطتها في موسم حج العام القادم؛ حيث تأتي تلك الأعمال في تحسين وتنويع جودة الخدمات المقدمة ومشاريع متوسطة وطويلة المدى بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه، وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها، ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام، وجعلها مركزًا حضريًّا مستدامًا، ورفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخدمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية.

وتعمل الشركة على قيادة وتصميم وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة، وضمان جاهزيتها على أكمل وجه، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة.

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