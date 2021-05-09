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"شرطة الشمالية" تلقي القبض على شخص قام بابتزاز فتاة والتشهير بها

اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل إلى فرع النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد متعب خلف الخميس، بأنه إشارة إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن شخص يقوم بابتزاز فتاة، والتشهير بها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة طريف ـ بفضل الله ـ من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة الحدود الشمالية النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الشمالية" تلقي القبض على شخص قام بابتزاز فتاة والتشهير بها
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد متعب خلف الخميس، بأنه إشارة إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن شخص يقوم بابتزاز فتاة، والتشهير بها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة طريف ـ بفضل الله ـ من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
12:26 AM

"شرطة الشمالية" تلقي القبض على شخص قام بابتزاز فتاة والتشهير بها

اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طريف
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد متعب خلف الخميس، بأنه إشارة إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن شخص يقوم بابتزاز فتاة، والتشهير بها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة طريف ـ بفضل الله ـ من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

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