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ينبع.. تدخل طبي ينقذ مريضة من "ورم 25 سم" ملأ تجويف البطن

استئصال نفّذه فريق مختص بمركز الهيئة الملكية بعد إعياء كامل

نجح فريق من الأطباء في المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع، بقيادة الدكتور عصام بن علي رئيس قسم النساء والولادة، في استئصال ورم كيسي لمريضة بالعقد الثاني من عمرها، كان قد ملأ تجويف البطن بالكامل وتسبب لها في إعياء كامل وذلك في حالة طبية نادرة الحدوث.

وبعد الفحوصات، تبين وجود ورم حميد قطره 25 سم لدى المريضة وتمت عملية الاستئصال للورم وانقاذ المريضة من معاناتها.

يشار إلى أن حصول برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع، أخيراً، على شهادة المجلس الصحي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) للمرة الثالثة على التوالي كمنشأة صحية تعمل وفقاً للأنظمة والمعايير الوطنية والدولية بنسبة 94%، مع تحقيق نسبة 96% لمتطلبات المعايير الوطنية للسلامة.

يأتي ذلك ضمن نجاحات متكررة حققها ومازال يحصدها المركز الطبي التابع لبرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع الذي يعنى بتقديم أفضل الخدمات الطبية الحديثة إسهاماً في رفع جودة الخدمة الصحية، في إطار السعي لتحقيق جودة الحياة برؤية المملكة 2030.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ينبع.. تدخل طبي ينقذ مريضة من "ورم 25 سم" ملأ تجويف البطن
سبق

نجح فريق من الأطباء في المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع، بقيادة الدكتور عصام بن علي رئيس قسم النساء والولادة، في استئصال ورم كيسي لمريضة بالعقد الثاني من عمرها، كان قد ملأ تجويف البطن بالكامل وتسبب لها في إعياء كامل وذلك في حالة طبية نادرة الحدوث.

وبعد الفحوصات، تبين وجود ورم حميد قطره 25 سم لدى المريضة وتمت عملية الاستئصال للورم وانقاذ المريضة من معاناتها.

يشار إلى أن حصول برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع، أخيراً، على شهادة المجلس الصحي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) للمرة الثالثة على التوالي كمنشأة صحية تعمل وفقاً للأنظمة والمعايير الوطنية والدولية بنسبة 94%، مع تحقيق نسبة 96% لمتطلبات المعايير الوطنية للسلامة.

يأتي ذلك ضمن نجاحات متكررة حققها ومازال يحصدها المركز الطبي التابع لبرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع الذي يعنى بتقديم أفضل الخدمات الطبية الحديثة إسهاماً في رفع جودة الخدمة الصحية، في إطار السعي لتحقيق جودة الحياة برؤية المملكة 2030.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
01:58 PM

ينبع.. تدخل طبي ينقذ مريضة من "ورم 25 سم" ملأ تجويف البطن

استئصال نفّذه فريق مختص بمركز الهيئة الملكية بعد إعياء كامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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نجح فريق من الأطباء في المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع، بقيادة الدكتور عصام بن علي رئيس قسم النساء والولادة، في استئصال ورم كيسي لمريضة بالعقد الثاني من عمرها، كان قد ملأ تجويف البطن بالكامل وتسبب لها في إعياء كامل وذلك في حالة طبية نادرة الحدوث.

وبعد الفحوصات، تبين وجود ورم حميد قطره 25 سم لدى المريضة وتمت عملية الاستئصال للورم وانقاذ المريضة من معاناتها.

يشار إلى أن حصول برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع، أخيراً، على شهادة المجلس الصحي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) للمرة الثالثة على التوالي كمنشأة صحية تعمل وفقاً للأنظمة والمعايير الوطنية والدولية بنسبة 94%، مع تحقيق نسبة 96% لمتطلبات المعايير الوطنية للسلامة.

يأتي ذلك ضمن نجاحات متكررة حققها ومازال يحصدها المركز الطبي التابع لبرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع الذي يعنى بتقديم أفضل الخدمات الطبية الحديثة إسهاماً في رفع جودة الخدمة الصحية، في إطار السعي لتحقيق جودة الحياة برؤية المملكة 2030.

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