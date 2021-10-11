بريطانيا تسجل 40,224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت بريطانيا 40,224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و28 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,193,769 فيما بلغت حصيلة الوفيات 137,763.
سجّلت بريطانيا 40,224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و28 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,193,769 فيما بلغت حصيلة الوفيات 137,763.
سجّلت بريطانيا 40,224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و28 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,193,769 فيما بلغت حصيلة الوفيات 137,763.
سجّلت بريطانيا 40,224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و28 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,193,769 فيما بلغت حصيلة الوفيات 137,763.