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بريطانيا تسجل 40,224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت بريطانيا 40,224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و28 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,193,769 فيما بلغت حصيلة الوفيات 137,763.

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بريطانيا تسجل 40,224 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت بريطانيا 40,224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و28 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,193,769 فيما بلغت حصيلة الوفيات 137,763.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
09:49 PM

بريطانيا تسجل 40,224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت بريطانيا 40,224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و28 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,193,769 فيما بلغت حصيلة الوفيات 137,763.

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