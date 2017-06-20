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بالصور.. نادي "هواية ومهارة" الصيفي بصناعي الطائف يواصل برامجه التقنية

يُقام في 7 محافظات بالمملكة بدعم من صندوق المؤسسة العامة للتدريب التقني

واصل نادي "هواية ومهارة" الصيفي في المعهد الصناعي الثانوي بالطائف برامجه التقنية ودوراته التطويرية المصاحبة، حيث دارت عجلة التدريب في أقسام المحركات والمركبات والكهرباء والنجارة العامة والإلكترونيات ومعامل الحاسب الآلي وسط منظومة متكاملة من المدربين والمشرفين والمشاركين .

وتضمنت برامج النادي دورات الإسعافات الأولية، والأمن والسلامة من قبل مدربين معتمدين لفريق أركان للإنقاذ، والخط العربي والفن التشكيلي من قبل مشرفين من جمعية الثقافة والفنون طوال هذا الأسبوع في قاعات التطوير .

واستمرت البرامج الترفيهية والأنشطة الرياضية في ملاعب وصالات المعهد للنشاط.

وكان مدير المعهد الصناعي الثانوي بالطائف، المهندس إبراهيم السفياني، قد زار النادي واطلع على سير البرامج التقنية والمرافق والتجهيزات، وتلتها زيارة مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف، فيصل الخديدي، الذي أشاد بالجهود المبذولة والبرامج المتنوعة والمتاحة لكافة أفراد المجتمع، وأثنى على الإقبال الكبير الذي يشهده النادي، وسلم شهادات إتمام دورات الخط العربي والفن التشكيلي لعدد من المسارات .

يذكر أن نادي "هواية ومهارة" الصيفي يقام في 7 محافظات بالمملكة بدعم من صندوق المتدربين الرئيس في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشهد نادي الطائف الذي انطلق مطلع الأسبوع إقبالًا كبيرًا من المتقدمين تجاوز ٣٠٠ شخص للاستفادة من برامجه المتاحة ولشغل أوقاتهم وأبنائهم في إجازة الصيف .

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بالصور.. نادي "هواية ومهارة" الصيفي بصناعي الطائف يواصل برامجه التقنية
سبق

واصل نادي "هواية ومهارة" الصيفي في المعهد الصناعي الثانوي بالطائف برامجه التقنية ودوراته التطويرية المصاحبة، حيث دارت عجلة التدريب في أقسام المحركات والمركبات والكهرباء والنجارة العامة والإلكترونيات ومعامل الحاسب الآلي وسط منظومة متكاملة من المدربين والمشرفين والمشاركين .

وتضمنت برامج النادي دورات الإسعافات الأولية، والأمن والسلامة من قبل مدربين معتمدين لفريق أركان للإنقاذ، والخط العربي والفن التشكيلي من قبل مشرفين من جمعية الثقافة والفنون طوال هذا الأسبوع في قاعات التطوير .

واستمرت البرامج الترفيهية والأنشطة الرياضية في ملاعب وصالات المعهد للنشاط.

وكان مدير المعهد الصناعي الثانوي بالطائف، المهندس إبراهيم السفياني، قد زار النادي واطلع على سير البرامج التقنية والمرافق والتجهيزات، وتلتها زيارة مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف، فيصل الخديدي، الذي أشاد بالجهود المبذولة والبرامج المتنوعة والمتاحة لكافة أفراد المجتمع، وأثنى على الإقبال الكبير الذي يشهده النادي، وسلم شهادات إتمام دورات الخط العربي والفن التشكيلي لعدد من المسارات .

يذكر أن نادي "هواية ومهارة" الصيفي يقام في 7 محافظات بالمملكة بدعم من صندوق المتدربين الرئيس في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشهد نادي الطائف الذي انطلق مطلع الأسبوع إقبالًا كبيرًا من المتقدمين تجاوز ٣٠٠ شخص للاستفادة من برامجه المتاحة ولشغل أوقاتهم وأبنائهم في إجازة الصيف .

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
04:46 PM

بالصور.. نادي "هواية ومهارة" الصيفي بصناعي الطائف يواصل برامجه التقنية

يُقام في 7 محافظات بالمملكة بدعم من صندوق المؤسسة العامة للتدريب التقني

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فهد العتيبي - الطائف
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واصل نادي "هواية ومهارة" الصيفي في المعهد الصناعي الثانوي بالطائف برامجه التقنية ودوراته التطويرية المصاحبة، حيث دارت عجلة التدريب في أقسام المحركات والمركبات والكهرباء والنجارة العامة والإلكترونيات ومعامل الحاسب الآلي وسط منظومة متكاملة من المدربين والمشرفين والمشاركين .

وتضمنت برامج النادي دورات الإسعافات الأولية، والأمن والسلامة من قبل مدربين معتمدين لفريق أركان للإنقاذ، والخط العربي والفن التشكيلي من قبل مشرفين من جمعية الثقافة والفنون طوال هذا الأسبوع في قاعات التطوير .

واستمرت البرامج الترفيهية والأنشطة الرياضية في ملاعب وصالات المعهد للنشاط.

وكان مدير المعهد الصناعي الثانوي بالطائف، المهندس إبراهيم السفياني، قد زار النادي واطلع على سير البرامج التقنية والمرافق والتجهيزات، وتلتها زيارة مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف، فيصل الخديدي، الذي أشاد بالجهود المبذولة والبرامج المتنوعة والمتاحة لكافة أفراد المجتمع، وأثنى على الإقبال الكبير الذي يشهده النادي، وسلم شهادات إتمام دورات الخط العربي والفن التشكيلي لعدد من المسارات .

يذكر أن نادي "هواية ومهارة" الصيفي يقام في 7 محافظات بالمملكة بدعم من صندوق المتدربين الرئيس في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشهد نادي الطائف الذي انطلق مطلع الأسبوع إقبالًا كبيرًا من المتقدمين تجاوز ٣٠٠ شخص للاستفادة من برامجه المتاحة ولشغل أوقاتهم وأبنائهم في إجازة الصيف .

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