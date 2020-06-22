إسبانيا.. إصابات كورونا تصل إلى أكثر من 246 ألف حالة
جامعة جونز هوبكنز: عدد الوفيات وصل إلى 28 ألفاً و322 حالة
ارتفع اليوم عدد الحالات المؤكّدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إسبانيا، إلى 246 ألفاً و272 حالة.
وأشارت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 28 ألفاً و322 حالة، بينما تعافى 150 ألفاً و376 شخصاً من المصابين حتى الآن.
إسبانيا
فيروس كورونا الجديد
إسبانيا.. إصابات كورونا تصل إلى أكثر من 246 ألف حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-22
ارتفع اليوم عدد الحالات المؤكّدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إسبانيا، إلى 246 ألفاً و272 حالة.
وأشارت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 28 ألفاً و322 حالة، بينما تعافى 150 ألفاً و376 شخصاً من المصابين حتى الآن.
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
12:30 PM
إسبانيا.. إصابات كورونا تصل إلى أكثر من 246 ألف حالة
جامعة جونز هوبكنز: عدد الوفيات وصل إلى 28 ألفاً و322 حالة
ارتفع اليوم عدد الحالات المؤكّدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إسبانيا، إلى 246 ألفاً و272 حالة.
وأشارت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 28 ألفاً و322 حالة، بينما تعافى 150 ألفاً و376 شخصاً من المصابين حتى الآن.