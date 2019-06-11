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"إثراء" يطلق جلسات حوارية ثرية مع أشهر المبدعين في العالم

"إدريس ألبا" أول الضيوف في نافذة ثقافية جديدة تصافح الجمهور

يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" نافذةً ثقافيةً جديدة، يصافح بها الجمهور عبر سلسلة جلسات حوارية ثرية تحت شعار "حوارات إثراء: أقرب لكم" والتي تفتح من خلالها بابًا واسعًا للنقاش المباشر مع أشهر المبدعين والخبراء الدوليين في عدة مجالات في العالم.

ويطل على الجمهور في جلسة افتتاحية، يوم السبت المقبل 21 شوال 1441هـ الموافق (13 يونيو 2020م) الممثل الشهير إدريس ألبا في بث حي ومباشر باللغة الإنجليزية عبر قناة "إثراء" على اليوتيوب في تمام الساعة الرابعة مساءً، كما سيحظى جمهور "إثراء" بفرصة طرح الأسئلة خلال الجلسات المباشرة أو من خلال وسم #حوارات_إثراء #Ithratalks على منصة تويتر.

وتهدف النافذة الجديدة إلى خلق نقاشات ذات مضمون معرفي عميق، تعزز فرص التعلم لدى الجمهور من خلال ربطهم بالخبراء؛ حيث تمنح للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع خبراء الصناعة الإبداعية ضمن بيئة افتراضية، كما ستغطي السلسلة مواضيع مختلفة بما فيها الأفلام، والعلوم، والتصميم، والعمارة والأزياء.

وستستضيف الجلسة الأولى الممثل والفنان الإنجليزي الشهير والفائز بجائزة غولدن غلوب والمرشح لجائزة الإيمي، الفنان إدريس إلبا؛ حيث يحكي عن بداياته وقصة نجاحه، كما يسلط الضوء على صناعة الأفلام ووجهة نظره حيال هذه الصناعة في المنطقة، كما ينضم لجمهور "إثراء" على الإنترنت في جلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة التي يديرها مخرج الأفلام السعودي علي السمين.

أما الجلسة الثانية، والتي من المقرر أن تقام في 28 شوال 1441هـ الموافق (20 يونيو2020 م)، فستستضيف عالم الفلك الفيزيائي الأمريكي المعروف والكاتب ومقدم العلوم المشهور عالميًّا نيل ديغراس تايسون، الذي يتناول في هذه الجلسة أكثر الجوانب أهمية في الحياة الحديثة وهو العلم، ابتداءً من الجزئيات الصغيرة غير المرئية إلى النجوم البعيدة في الكون؛ وذلك ضمن سياق علمي مثير للغاية، ليشارك أفكاره حول عجائب العلوم في حياتنا.

فيما سترحّب الجلسة التي تليها في 6 ذو القعدة 1441هـ الموافق (27 يونيو2020م)، بالمعماري الدولي والشريك المؤسس في "سنوهيتا" كاجتيال ثورسون، وهي الشركة التي صممت المعمار الأيقوني لـ"إثراء"، كما سينضم له رئيسة الفريق الاستشاري في إثراء، المهندسة فاطمة الراشد؛ للحديث عن أهم الأسرار والمعلومات والمراحل المعمارية التي رافقت بناء الصرح الثقافي "إثراء".

يشار إلى أن المركز قد نظّم مثل هذه اللقاءات الحوارية في العام الماضي؛ حيث شهد استضافة كل من الشهير سلمان خان، والفنان العالمي الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار "كوبا غودينغ جونيور"، في حوار مباشر على مسرح "إثراء" إلى جانب استضافة اللاعب الفرنسي تييري هنري، في لقاءين جماهيريين ضِمن موسم إثراء للإبداع "تنوين".

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إثراء" يطلق جلسات حوارية ثرية مع أشهر المبدعين في العالم
سبق

يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" نافذةً ثقافيةً جديدة، يصافح بها الجمهور عبر سلسلة جلسات حوارية ثرية تحت شعار "حوارات إثراء: أقرب لكم" والتي تفتح من خلالها بابًا واسعًا للنقاش المباشر مع أشهر المبدعين والخبراء الدوليين في عدة مجالات في العالم.

ويطل على الجمهور في جلسة افتتاحية، يوم السبت المقبل 21 شوال 1441هـ الموافق (13 يونيو 2020م) الممثل الشهير إدريس ألبا في بث حي ومباشر باللغة الإنجليزية عبر قناة "إثراء" على اليوتيوب في تمام الساعة الرابعة مساءً، كما سيحظى جمهور "إثراء" بفرصة طرح الأسئلة خلال الجلسات المباشرة أو من خلال وسم #حوارات_إثراء #Ithratalks على منصة تويتر.

وتهدف النافذة الجديدة إلى خلق نقاشات ذات مضمون معرفي عميق، تعزز فرص التعلم لدى الجمهور من خلال ربطهم بالخبراء؛ حيث تمنح للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع خبراء الصناعة الإبداعية ضمن بيئة افتراضية، كما ستغطي السلسلة مواضيع مختلفة بما فيها الأفلام، والعلوم، والتصميم، والعمارة والأزياء.

وستستضيف الجلسة الأولى الممثل والفنان الإنجليزي الشهير والفائز بجائزة غولدن غلوب والمرشح لجائزة الإيمي، الفنان إدريس إلبا؛ حيث يحكي عن بداياته وقصة نجاحه، كما يسلط الضوء على صناعة الأفلام ووجهة نظره حيال هذه الصناعة في المنطقة، كما ينضم لجمهور "إثراء" على الإنترنت في جلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة التي يديرها مخرج الأفلام السعودي علي السمين.

أما الجلسة الثانية، والتي من المقرر أن تقام في 28 شوال 1441هـ الموافق (20 يونيو2020 م)، فستستضيف عالم الفلك الفيزيائي الأمريكي المعروف والكاتب ومقدم العلوم المشهور عالميًّا نيل ديغراس تايسون، الذي يتناول في هذه الجلسة أكثر الجوانب أهمية في الحياة الحديثة وهو العلم، ابتداءً من الجزئيات الصغيرة غير المرئية إلى النجوم البعيدة في الكون؛ وذلك ضمن سياق علمي مثير للغاية، ليشارك أفكاره حول عجائب العلوم في حياتنا.

فيما سترحّب الجلسة التي تليها في 6 ذو القعدة 1441هـ الموافق (27 يونيو2020م)، بالمعماري الدولي والشريك المؤسس في "سنوهيتا" كاجتيال ثورسون، وهي الشركة التي صممت المعمار الأيقوني لـ"إثراء"، كما سينضم له رئيسة الفريق الاستشاري في إثراء، المهندسة فاطمة الراشد؛ للحديث عن أهم الأسرار والمعلومات والمراحل المعمارية التي رافقت بناء الصرح الثقافي "إثراء".

يشار إلى أن المركز قد نظّم مثل هذه اللقاءات الحوارية في العام الماضي؛ حيث شهد استضافة كل من الشهير سلمان خان، والفنان العالمي الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار "كوبا غودينغ جونيور"، في حوار مباشر على مسرح "إثراء" إلى جانب استضافة اللاعب الفرنسي تييري هنري، في لقاءين جماهيريين ضِمن موسم إثراء للإبداع "تنوين".

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
01:36 PM

"إثراء" يطلق جلسات حوارية ثرية مع أشهر المبدعين في العالم

"إدريس ألبا" أول الضيوف في نافذة ثقافية جديدة تصافح الجمهور

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حامد العلي - الظهران
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يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" نافذةً ثقافيةً جديدة، يصافح بها الجمهور عبر سلسلة جلسات حوارية ثرية تحت شعار "حوارات إثراء: أقرب لكم" والتي تفتح من خلالها بابًا واسعًا للنقاش المباشر مع أشهر المبدعين والخبراء الدوليين في عدة مجالات في العالم.

ويطل على الجمهور في جلسة افتتاحية، يوم السبت المقبل 21 شوال 1441هـ الموافق (13 يونيو 2020م) الممثل الشهير إدريس ألبا في بث حي ومباشر باللغة الإنجليزية عبر قناة "إثراء" على اليوتيوب في تمام الساعة الرابعة مساءً، كما سيحظى جمهور "إثراء" بفرصة طرح الأسئلة خلال الجلسات المباشرة أو من خلال وسم #حوارات_إثراء #Ithratalks على منصة تويتر.

وتهدف النافذة الجديدة إلى خلق نقاشات ذات مضمون معرفي عميق، تعزز فرص التعلم لدى الجمهور من خلال ربطهم بالخبراء؛ حيث تمنح للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع خبراء الصناعة الإبداعية ضمن بيئة افتراضية، كما ستغطي السلسلة مواضيع مختلفة بما فيها الأفلام، والعلوم، والتصميم، والعمارة والأزياء.

وستستضيف الجلسة الأولى الممثل والفنان الإنجليزي الشهير والفائز بجائزة غولدن غلوب والمرشح لجائزة الإيمي، الفنان إدريس إلبا؛ حيث يحكي عن بداياته وقصة نجاحه، كما يسلط الضوء على صناعة الأفلام ووجهة نظره حيال هذه الصناعة في المنطقة، كما ينضم لجمهور "إثراء" على الإنترنت في جلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة التي يديرها مخرج الأفلام السعودي علي السمين.

أما الجلسة الثانية، والتي من المقرر أن تقام في 28 شوال 1441هـ الموافق (20 يونيو2020 م)، فستستضيف عالم الفلك الفيزيائي الأمريكي المعروف والكاتب ومقدم العلوم المشهور عالميًّا نيل ديغراس تايسون، الذي يتناول في هذه الجلسة أكثر الجوانب أهمية في الحياة الحديثة وهو العلم، ابتداءً من الجزئيات الصغيرة غير المرئية إلى النجوم البعيدة في الكون؛ وذلك ضمن سياق علمي مثير للغاية، ليشارك أفكاره حول عجائب العلوم في حياتنا.

فيما سترحّب الجلسة التي تليها في 6 ذو القعدة 1441هـ الموافق (27 يونيو2020م)، بالمعماري الدولي والشريك المؤسس في "سنوهيتا" كاجتيال ثورسون، وهي الشركة التي صممت المعمار الأيقوني لـ"إثراء"، كما سينضم له رئيسة الفريق الاستشاري في إثراء، المهندسة فاطمة الراشد؛ للحديث عن أهم الأسرار والمعلومات والمراحل المعمارية التي رافقت بناء الصرح الثقافي "إثراء".

يشار إلى أن المركز قد نظّم مثل هذه اللقاءات الحوارية في العام الماضي؛ حيث شهد استضافة كل من الشهير سلمان خان، والفنان العالمي الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار "كوبا غودينغ جونيور"، في حوار مباشر على مسرح "إثراء" إلى جانب استضافة اللاعب الفرنسي تييري هنري، في لقاءين جماهيريين ضِمن موسم إثراء للإبداع "تنوين".

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